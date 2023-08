UEFA: Η ανακοίνωση για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ανακοίνωση για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια εξέδωσε η UEFA, εκφράζοντας την «λύπη της για τα φρικιαστικά επεισόδια» που «είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια μιας ζωής» και την βαθύτατη συμπαράστασή της στην οικογένεια του θύματος, στην ΠΑΕ ΑΕΚ και τους οπαδούς της.

«Η βία δεν έχει θέση στο άθλημά μας και αναμένουμε ότι οι υπεύθυνοι αυτής της τρομερής πράξης θα συλληφθούν και θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη το συντομότερο, χωρίς καθυστέρηση», τονίζει η UEFA.

Σε ό,τι αφορά στον αναβληθέντα αγώνα μεταξύ της ΑΕΚ και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η UEFA επισημαίνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις δύο ομάδες για την διεξαγωγή του είτε την Παρασκευή 18 Αυγούστου είτε το Σάββατο 19 Αυγούστου 2023.

UEFA deplores in the strongest possible terms the appalling incidents that took place in Athens last night and resulted in the loss of a life.

Tonight’s match between AEK Athens FC and GNK Dinamo will be postponed.

Full statement: ⬇️

— UEFA (@UEFA) August 8, 2023