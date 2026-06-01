Το VAR αλλάζει τα πάντα – Η FIFA φέρνει στο Μουντιάλ νέο κανονισμό

Η FIFA και οι αρμόδιοι φορείς του ποδοσφαίρου προχώρησαν γρήγορα στην εισαγωγή ενός νέου κανονισμού του VAR ενόψει του Μουντιάλ 2026, η οποία πλέον αποτελεί επίσημα μέρος του παιχνιδιού.

Η αλλαγή στοχεύει σε μια τακτική που έχει «δανειστεί» από το μπάσκετ. Τα σκριν ή τα μπλοκαρίσματα παικτών κατά τη διάρκεια εκτελέσεων κόρνερ και επιθετικών στημένων φάσεων. Οι ποδοσφαιριστές δεν θα επιτρέπεται πλέον να εμποδίζουν ή να παρεμποδίζουν σκόπιμα τους αντιπάλους τους από το να αμυνθούν σε μια φάση. Η κλασική κίνηση του μπάσκετ, όπου ένας παίκτης δημιουργεί χώρο για συμπαίκτη του μπλοκάροντας την πορεία του αμυνόμενου, μπαίνει πλέον στο μικροσκόπιο και στο ποδόσφαιρο, με αυστηρότερο έλεγχο μέσω VAR.

Μάλιστα, το VAR θα έχει τη δυνατότητα πλέον να επεμβαίνει ακόμα και αν η παρεμπόδιση έγινε κατά τις κινήσεις των παικτών πριν από την εκτέλεση, με συνέπεια τα γκολ που προέρχονται από τέτοιες μεθόδους να ακυρώνονται. Αν ένας αμυνόμενος εμποδιστεί να έχει δυνατότητα να αμυνθεί λόγω αντικανονικής ενέργειας πριν από τη σέντρα ή το σουτ, τότε οποιοδήποτε γκολ που προκύψει από τη φάση μπορεί να ακυρωθεί, ανεξάρτητα από το αν η μπάλα είχε ήδη «μπει» επίσημα στο παιχνίδι τη στιγμή της παράβασης.

Το VAR επεμβαίνει πλέον σχεδόν παντού

Με αυτή την αλλαγή και τον νέο κανονισμό το VAR έχει μπει για τα καλά στο ποδόσφαιρο. Αρχικά, επέμβαινε μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις. Γκολ, πέναλτι, απευθείας κόκκινες κάρτες και περίπτωση λανθασμένου καταλογισμού κάρτας σε παίκτη. Στην πιο πρόσφατη συνεδρίαση της FIFA προστέθηκαν δύο ακόμη: οι δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε αποβολή και οι αποφάσεις για κόρνερ. Τώρα προστίθεται και ο νέος κανονισμός για τα σκριν και τα μπλοκαρίσματα.

Μάλιστα, οι νέες αλλαγές θα είναι άμεσες καθώς θα τις δούμε στο Μουντιάλ και θα εφαρμοστούν και στις υπόλοιπες διοργανώσεις από την 1η Ιουλίου. Επιπλέον, το VAR θα μπορεί πλέον να εξετάζει δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε κόκκινη και να τις ακυρώνει αν πρόκειται για ξεκάθαρο λάθος. Τα κόρνερ επίσης θα μπορούν να ελέγχονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, αν εντοπιστεί άμεσο και προφανές λάθος πριν την εκτέλεση.

Κάπως έτσι, οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν ομάδες που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις στημένες φάσεις, όπως η φετινή πρωταθλήτρια της Premier League και φιναλίστ του Champions League, Άρσεναλ.

Στόχος της FIFA είναι να περιοριστεί η εκμετάλλευση των στημένων φάσεων μέσω παράνομων μπλοκαρισμάτων και να υπάρχει πιο αυστηρός έλεγχος μέσω VAR σε τέτοιες καταστάσεις.