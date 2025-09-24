CAFE MELI
Το ανακαινισμένο Δημοτικό Στάδιο Ανωγείων παραδόθηκε ξανά στην κοινωνία

Μετά από τρία χρόνια εκτεταμένων εργασιών, το Δημοτικό Στάδιο Ανωγείων παραδόθηκε ξανά πλήρως ανακαινισμένο και αποτελεί πλέον έναν σύγχρονο χώρο αθλητισμού και αναψυχής.

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανωγείων, η συνολική χρήση του παραχωρήθηκε στον Αετό Ανωγείων, προκειμένου να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

«Με την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, έγινε πραγματικότητα ένα όνειρο ετών: η δημιουργία ενός πλήρως οργανωμένου χώρου άθλησης, αναψυχής και ευεξίας, που θα εξυπηρετεί όχι μόνο τους κατοίκους των Ανωγείων αλλά και των γύρω περιοχών», τονίζει ο πρόεδρος του Αετού Γιάννης Σαλούστρος.

Οι εργασίες, συνολικού κόστους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, υλοποιήθηκαν με την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου Ανωγείων και την προσωπική μέριμνα του Δημάρχου κ. Σωκράτη Κεφαλογιάννη.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν:

  • Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ανατολική πλευρά του σταδίου
  • Αντικατάσταση του πλαστικού χλοοτάπητα με τελευταίας γενιάς υλικά
  • Τοποθέτηση νέων πάγκων ποδοσφαίρου
  • Δημιουργία περιμετρικού τάπητα στίβου 6 διαδρομών, επιπέδου Παγκρητίου Σταδίου
  • Κατασκευή νέων γηπέδων μπάσκετ, βόλεϊ και τένις
  • Ανακαίνιση όλων των χώρων του γυμναστηρίου & τοποθέτηση εξωτερικών οργάνων γυμναστικής
  • Κατασκευή κυλικείου με στεγασμένο υπαίθριο χώρο τραπεζοκαθισμάτων 60 τ.μ.
  • Δημιουργία παιδικής χαράς και επισκευή εξωτερικών τουαλετών κερκίδας
  • Τοποθέτηση 513 καθισμάτων, χορηγία του κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την ανακαίνιση του κλειστού ΟΑΚΑ
  • Εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων Εκκρεμείς εργασίες (με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση):
  •  Ανακαίνιση αποδυτηρίων ποδοσφαίρου
  • Αντικατάσταση φωτισμού με λαμπτήρες LED
  • Προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού γυμναστηρίου
  • Νέες δραστηριότητες Με την ολοκλήρωση των έργων, ξεκινούν άμεσα οι πρώτες οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες με έμπειρους γυμναστές :
  • Τμήμα ενδυνάμωσης ενηλίκων & πιλάτες (45 εγγεγραμμένοι)
  • Τμήμα στίβου σε συνεργασία με τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ (20 εγγεγραμμένοι)
  • Ακαδημία ποδοσφαίρου (50 παιδιά ήδη εγγεγραμμένα) Δήλωση του Αετού Ανωγείων

«Το νέο Δημοτικό Στάδιο αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές και έναν πυρήνα ζωής για όλη την κοινωνία», καταλήγει ο πρόεδρος του Αετού.

Πηγή
Με πληροφορίες από Creta24.gr
