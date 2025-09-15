CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από την Κηφισιά

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΠΑΕ στα social media.

«Ευχαριστούμε Ρουί, σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο σου κεφάλαιο» έγραψε ο ΠΑΟ στην ανακοίνωσή του.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Πορτογάλος τεχνικός ο οποίος είχε αναλάβει τον περασμένο Οκτώβριο την τεχνική ηγεσία των πράσινων διαδεχόμενος τον Ντιέγκο Αλόνσο, πλήρωσε το μάρμαρο για την κάκιστη εκκίνηση στη φετινή Super League 1 καθώς την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο, διαδέχθηκε η ήττα από τη νεοφώτιστη Κηφισιά.

Με τη λήξη του αγώνα στο Πανθεσσαλικό έγινε αντιληπτό ότι το κλίμα ήταν βαρύ για τον έμπειρο τεχνικό, καθώς ναι μεν στην Ευρώπη η ομάδα του είχε καλή εικόνα, αλλά έχοντας υλοποιηθεί όλες του οι μεταγραφικές επιθυμίες οι συνεχόμενες γκέλες στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν μη αποδεκτές.

NOVA

Έτσι οι πράσινοι, που την Κυριακή υποδέχονται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, ενώ παράλληλα αναζητούν τον αντικαταστάτη του. Δεδομένου ότι την Τετάρτη (17/9), πριν το ντέρμπι αιωνίων, μεσολαβεί ο αγώνας Κυπέλλου, το πιο πιθανό είναι οι πράσινοι να πορευτούν σ’ αυτά τα δύο ματς με υπηρεσιακό τεχνικό.

Συνολικά ο 55χρονος Βιτόρια κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού 43 παιχνίδια, με απολογισμό 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες. Ο Πορτογάλος με την άφιξη του μπόρεσε να συμμαζέψει την κατάσταση, έτρεξε ένα αήττητο σερί που του επέτρεψε να πλησιάσει στην κορυφή, αλλά η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο καλή.

Το καλοκαίρι ναι μεν αποκλείστηκε από τους Ρεϊντζερς στα προκριματικά του Champiopns League, ωστόσο ήρθαν οι δύο προκρίσεις (με Σαχτάρ και Σαμσουνσπορ) που τον έφεραν στους ομίλους του Europa League, αλλά τα δύο ματς της Super League 1  ήταν το κύκνειο άσμα του.

Ο Βιτόρια είναι ο 17ος τεχνικός με τον οποίο έχει συνεργαστεί ο Παναθηναϊκός επί των ημερών διοίκησης του Γιάννη Αλαφούζου, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είναι ο μακροβιότερος (είχε 113 παιχνίδια στον πράσινο πάγκο, με απολογισμό 65 νίκες, 22 ισοπαλίες, 26 ήττες) και τον Γιάννη Αναστασίου να ακολουθεί ( 89 αγώνες, 53 νίκες, 17 ισοπαλίες, 19 ήττες).

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Eurobasket 2025: Οι πρώτες δηλώσεις προπονητή και παικτών μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

15/09/2025

H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δίνει 136.515 σε έξι αθλητικές ομοσπονδίες για Ολυμπιακή Προετοιμασία

12/09/2025

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Αυτή είναι η επιστολή προς την EuroLeague για την έδρα του Final-4 του 2026»

06/09/2025

Super League: Άλλαξε ο τρόπος επαναφοράς της μπάλας από τα ball boys

04/09/2025

Υπέγραψε ο Ποντένσε το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό

02/09/2025

Η Aegean Regatta 2025 αποχαιρέτησε από τη Μυτιλήνη το Αιγαίο Πέλαγος – Οι νικητές του αγώνα

01/09/2025

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

31/08/2025

Η Αegean Regatta 2025 κατευθύνεται στη Μυτιλήνη για το μεγάλο φινάλε

30/08/2025

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στη League Phase του Europa και του Conference League

29/08/2025

Η Αegean Regatta έφτασε στο Πλωμάρι – Τα αποτελέσματα της 2ης ιστιοδρομίας

28/08/2025
Back to top button