Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από την Κηφισιά

Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό, όπως έγινε γνωστό μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΠΑΕ στα social media.

«Ευχαριστούμε Ρουί, σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο σου κεφάλαιο» έγραψε ο ΠΑΟ στην ανακοίνωσή του.

Ο Πορτογάλος τεχνικός ο οποίος είχε αναλάβει τον περασμένο Οκτώβριο την τεχνική ηγεσία των πράσινων διαδεχόμενος τον Ντιέγκο Αλόνσο, πλήρωσε το μάρμαρο για την κάκιστη εκκίνηση στη φετινή Super League 1 καθώς την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο, διαδέχθηκε η ήττα από τη νεοφώτιστη Κηφισιά.

Με τη λήξη του αγώνα στο Πανθεσσαλικό έγινε αντιληπτό ότι το κλίμα ήταν βαρύ για τον έμπειρο τεχνικό, καθώς ναι μεν στην Ευρώπη η ομάδα του είχε καλή εικόνα, αλλά έχοντας υλοποιηθεί όλες του οι μεταγραφικές επιθυμίες οι συνεχόμενες γκέλες στο ελληνικό πρωτάθλημα ήταν μη αποδεκτές.

Έτσι οι πράσινοι, που την Κυριακή υποδέχονται τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, ενώ παράλληλα αναζητούν τον αντικαταστάτη του. Δεδομένου ότι την Τετάρτη (17/9), πριν το ντέρμπι αιωνίων, μεσολαβεί ο αγώνας Κυπέλλου, το πιο πιθανό είναι οι πράσινοι να πορευτούν σ’ αυτά τα δύο ματς με υπηρεσιακό τεχνικό.

Συνολικά ο 55χρονος Βιτόρια κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού 43 παιχνίδια, με απολογισμό 23 νίκες, 9 ισοπαλίες και 11 ήττες. Ο Πορτογάλος με την άφιξη του μπόρεσε να συμμαζέψει την κατάσταση, έτρεξε ένα αήττητο σερί που του επέτρεψε να πλησιάσει στην κορυφή, αλλά η συνέχεια δεν ήταν το ίδιο καλή.

Το καλοκαίρι ναι μεν αποκλείστηκε από τους Ρεϊντζερς στα προκριματικά του Champiopns League, ωστόσο ήρθαν οι δύο προκρίσεις (με Σαχτάρ και Σαμσουνσπορ) που τον έφεραν στους ομίλους του Europa League, αλλά τα δύο ματς της Super League 1 ήταν το κύκνειο άσμα του.

Ο Βιτόρια είναι ο 17ος τεχνικός με τον οποίο έχει συνεργαστεί ο Παναθηναϊκός επί των ημερών διοίκησης του Γιάννη Αλαφούζου, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να είναι ο μακροβιότερος (είχε 113 παιχνίδια στον πράσινο πάγκο, με απολογισμό 65 νίκες, 22 ισοπαλίες, 26 ήττες) και τον Γιάννη Αναστασίου να ακολουθεί ( 89 αγώνες, 53 νίκες, 17 ισοπαλίες, 19 ήττες).