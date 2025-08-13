CAFE MELI
SPORTS

Τα ζευγάρια των πλέι οφ του Champions League και ο Ολυμπιακός

13/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League ολοκληρώθηκε και έτσι προέκυψαν και τα επτά ζευγάρια των playoffs, που θα συμπληρώσουν το παζλ της League Phase, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα πράγματα έγιναν λίγο πιο ξεκάθαρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος γνωρίζει πλέον σε μεγάλο βαθμό τους αντιπάλους του και περιμένει την έκβαση των επτά ζευγαριών για να έχει μια πλήρη εικόνα, του τι θα αντιμετωπίσει στην κλήρωση της 28ης Αυγούστου.

Τα ζευγάρια των playoffs

Μονοπάτι πρωταθλητών

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ
Ερυθρός Αστέρας – Πάφος
Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ
Σέλτικ – Καϊράτ Αλμάτι
Βασιλεία – Κοπεγχάγη

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα
Ρέιντζερς – Μπριζ

Όποιος και να είναι ο συνδυασμός των ομάδων που θα προκριθούν, ο Ολυμπιακός θα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, με το ranking του να μην του δίνει τη δυνατότητα – προς το παρόν – να μεταπηδήσει στο δεύτερο, αλλά παράλληλα να του δίνει και την ασφάλεια ότι δεν πρόκειται να «υποβιβαστεί» στο τέταρτο.

Μια εικόνα των γκρουπ, αν επαληθευτούν οι προκρίσεις των φαβορί στα playoffs του Champions League, θα ήταν η εξής:

Ο Ολυμπιακός και οι κρίσιμες ημερομηνίες

H 1η αγωνιστική του ενιαίου ομίλου της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου του 2025, oπότε ο Ολυμπιακός έχει ακόμη αρκετό χρόνο μπροστά του.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός θα έχει μάθει τους αντίπαλούς του τρεις περίπου εβδομάδες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 28 Αυγούστου, καθώς τότε είναι η κλήρωση της League Phase στο Μονακό.

Οι σημαντικές ημερομηνίες για τον Ολυμπιακό:

28 Αυγούστου 2025: Κλήρωση League Phase Champions League
16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική League Phase
30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική League Phase
21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική League Phase
4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική League Phase
25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική League Phase
9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική League Phase
20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική League Phase
28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική League Phase

