Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Champions League

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2026
Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/3) η φάση των «16» του Champions League και γνωρίζουμε πλέον τα 4 ζευγάρια της προημιτελικής φάσης.

Στους «8 συνεχίζουν τρεις ομάδες από την Ισπανία (Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο Μαδρίτης), δύο από την Αγγλία (Λίβερπουλ, Άρσεναλ) και από μια έχει η Γερμανία (Μπάγερν Μονάχου), η Γαλλία (Παρί) και η Πορτογαλία (Σπόρτινγκ). Χωρίς ομάδα έμεινε η Ιταλία μετά τον αποκλεισμό της Αταλάντα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι και στους «8» θα παίξει με την Μπάγερν Μονάχου η οποία έβγαλε νοκ άουτ την Αταλάντα.

Η Λίβερπουλ έβγαλε εκτός συνέχειας τη Γαλατάσαραϊ και θα συναντηθεί με την Παρί Σεν Ζερμέν που απέκλεισε την Τσέλσι. Στα προημιτελικά υπάρχει και ισπανικός εμφύλιος.

Η Μπαρτσελόνα «διέλυσε» με 7-2 τη Νιούκαστλ και θα συναντήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης (απέκλεισε την Τότεναμ). Το άλλο ζευγάρι είναι αυτό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (απέκλεισε την Μπόντο Γκλιμτ) με την Άρεναλ (έβγαλε εκτός συνέχειας τη Λεβερκούζεν).

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7-8 (Μεγάλη Εβδομάδα) και 14-15 Απριλίου.

Αναλυτικά οι προημιτελικοί 

7-8 Απριλίου 
Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

14-15 Απριλίου 
Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν
Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα
Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Στα ημιτελικά θα συναντηθούν οι νικητές των ζευγαριών Παρί – Λίβερπουλ και Ρεάλ – Μπάγερν και οι νικητές των Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ.

Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν στις 28-29 Απριλίου και 5-6 Μαΐου. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

