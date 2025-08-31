Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός να θυμίσουμε έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτ.
Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού
- 17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)
- 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)
- 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)
- 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)
- 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)
- 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)
- 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)
- 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)
Το νέο φορμάτ του Champions League
Η UEFA έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ομίλους με τη League Phase, όπου 36 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.
- Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους.
- Οι πρώτες 8 της κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16».
- Οι ομάδες από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν πλέι οφ για τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια.
- Οι τελευταίες 12 αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.
Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League
25/09 Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός (22:00)
02/10 Παναθηναϊκός – Γκο Αχέντ Ιγκλς (19:45)
23/10 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός (22:00)
06/11 Μάλμε – Παναθηναϊκός (22:00)
27/11 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (19:45)
11/12 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (22:00)
22/01 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22:00)
29/01 Παναθηναϊκός – Ρόμα (22:00)
Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League
2η αγωνιστική: Θέλτα – ΠΑΟΚ (2/10 – 22:00)
3η αγωνιστική: Λιλ – ΠΑΟΚ (23/10 – 22:00)
4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (6/11 – 22:00)
5η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπραν (27/11 – 19:45)
6η αγωνιστική: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (11/12 – 19:45)
7η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπέτις (22/1 – 19:45)
Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Conference League
Τσέλιε (εκτός) 2 Οκτωβρίου 2025 – 22:00
Αμπερντίν (εντός) 23 Οκτωβρίου 2025 – 19:45
Σάμροκ Ρόβερς (εντός) 6 Νοεμβρίου 2025 – 19:45
Φιορεντίνα (εκτός) 27 Νοεμβρίου 2025 – 22:00
Σάμσουνσπορ (εκτός) 11 Δεκεμβρίου 2025 – 19:45
Κραϊόβα (εντός) 18 Δεκεμβρίου 2025 – 22:00
