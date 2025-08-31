CAFE MELI
Γρηγόρης

SPORTS

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός να θυμίσουμε έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτ.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού

  • 17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)
  • 1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)
  • 21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)
  • 4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)
  • 26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)
  • 9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)
  • 20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)
  • 28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Το νέο φορμάτ του Champions League

Η UEFA έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ομίλους με τη League Phase, όπου 36 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.

  • Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους.
  • Οι πρώτες 8 της κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16».
  • Οι ομάδες από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν πλέι οφ για τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια.
  • Οι τελευταίες 12 αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

25/09 Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός (22:00)

02/10 Παναθηναϊκός – Γκο Αχέντ Ιγκλς (19:45)

23/10 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός (22:00)

06/11 Μάλμε – Παναθηναϊκός (22:00)

27/11 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (19:45)

11/12 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (22:00)

22/01 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22:00)

29/01 Παναθηναϊκός – Ρόμα (22:00)

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9 – 19:45)

2η αγωνιστική: Θέλτα – ΠΑΟΚ (2/10 – 22:00)

3η αγωνιστική: Λιλ – ΠΑΟΚ (23/10 – 22:00)

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (6/11 – 22:00)

5η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπραν (27/11 – 19:45)

6η αγωνιστική: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (11/12 – 19:45)

7η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπέτις (22/1 – 19:45)

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Conference League

Τσέλιε (εκτός) 2 Οκτωβρίου 2025 – 22:00

Αμπερντίν (εντός) 23 Οκτωβρίου 2025 – 19:45

Σάμροκ Ρόβερς (εντός) 6 Νοεμβρίου 2025 – 19:45

Φιορεντίνα (εκτός) 27 Νοεμβρίου 2025 – 22:00

Σάμσουνσπορ (εκτός) 11 Δεκεμβρίου 2025 – 19:45

Κραϊόβα (εντός) 18 Δεκεμβρίου 2025 – 22:00

