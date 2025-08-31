Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός να θυμίσουμε έχει κληρωθεί να αντιμετωπίσει τις Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Αϊντχόφεν, Πάφο και Καϊράτ Αλμάτ.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το τριήμερο 16-18 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού

17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Το νέο φορμάτ του Champions League

Η UEFA έχει αντικαταστήσει τους παραδοσιακούς ομίλους με τη League Phase, όπου 36 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ενιαίο βαθμολογικό πίνακα.

Κάθε ομάδα δίνει 8 αγώνες με διαφορετικούς αντιπάλους.

Οι πρώτες 8 της κατάταξης προκρίνονται απευθείας στους «16».

Οι ομάδες από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν πλέι οφ για τα υπόλοιπα οκτώ εισιτήρια.

Οι τελευταίες 12 αποχαιρετούν οριστικά την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

25/09 Γιούνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός (22:00)

02/10 Παναθηναϊκός – Γκο Αχέντ Ιγκλς (19:45)

23/10 Φέγενορντ – Παναθηναϊκός (22:00)

06/11 Μάλμε – Παναθηναϊκός (22:00)

27/11 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (19:45)

11/12 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν (22:00)

22/01 Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός (22:00)

29/01 Παναθηναϊκός – Ρόμα (22:00)

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League

1η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ (24/9 – 19:45)

2η αγωνιστική: Θέλτα – ΠΑΟΚ (2/10 – 22:00)

3η αγωνιστική: Λιλ – ΠΑΟΚ (23/10 – 22:00)

4η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις (6/11 – 22:00)

5η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπραν (27/11 – 19:45)

6η αγωνιστική: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ (11/12 – 19:45)

7η αγωνιστική: ΠΑΟΚ – Μπέτις (22/1 – 19:45)

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στο Conference League

Τσέλιε (εκτός) 2 Οκτωβρίου 2025 – 22:00

Αμπερντίν (εντός) 23 Οκτωβρίου 2025 – 19:45

Σάμροκ Ρόβερς (εντός) 6 Νοεμβρίου 2025 – 19:45

Φιορεντίνα (εκτός) 27 Νοεμβρίου 2025 – 22:00

Σάμσουνσπορ (εκτός) 11 Δεκεμβρίου 2025 – 19:45

Κραϊόβα (εντός) 18 Δεκεμβρίου 2025 – 22:00