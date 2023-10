Συγκίνησε ο Αλφόνσο Αρεολά: Φορούσε ακουστικά μαζί με το παιδί με το οποίο μπήκε στο γήπεδο

Στο χθεσινό ματς της Γουέστ Χαμ με τη Νιουκάστλ, ο Αλφόνσο Αρεολά φόρεσε ακουστικά ακύρωσης θορύβου για να κάνει τον μπόμπιρα που τον συνόδευε κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο να νιώσει άνετα.

Ο Τσάρλι έχει αυτισμό και δυσκολεύεται με τους έντονους θορύβους. όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να βάλει τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας και μαζί με τον Αρεολά να φορέσουν τα ακουστικά τους και να μπουν παρέα στο γήπεδο.

West Ham's keeper Alphonse Areola wore noise-cancelling headphones to support the mascot that accompanied him for their match against Newcastle.

Class 👏❤️ pic.twitter.com/Q7trE0ZWBE

