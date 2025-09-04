Super League: Άλλαξε ο τρόπος επαναφοράς της μπάλας από τα ball boys

Με μία διαφοροποίηση στη διαδικασία επαναφοράς της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο ξεκίνησε η φετινή Super League.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο ρόλος των γνωστών ball boys θα είναι διαφορετικός πλέον, καθώς αντί να πηγαίνουν να δώσουν την μπάλα στους ποδοσφαιριστές, εκείνοι θα πρέπει ή να μαζέψουν την μπάλα που βγήκε έξω ή να μεταβούν στον κοντινότερο κώνο για να πάρουν μία μπάλα.

Στόχος της αλλαγής αυτής ήταν να μειωθεί ο χρόνος της διακοπής του ματς, όταν η μπάλα βγαίνει εκτός. Πλέον, τα ball boys θα πρέπει να φροντίζουν οι κώνοι να έχουν πάντοτε μπάλες επάνω τους.

Έτσι, σε κάθε γήπεδο να πρέπει να υπάρχουν 18 μπάλες μοιρασμένες σε κώνους περιμετρικά του γηπέδου και 9 επαναφορείς για να τροφοδοτούν με μπάλες τα σημεία αυτά.

Η ανακοίνωση της Super League για τη διαδικασία επαναφοράς της μπάλας στον αγωνιστικό χώρο

«Θα έχετε ενδεχομένως παρατηρήσει τις δύο πρώτες αγωνιστικές του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-26 ότι πλέον, σε αρκετές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του ματς, οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές ανακτούν άμεσα τη μπάλα, από κώνους/πιατάκια γύρω από τον αγωνιστικό χώρο όταν, για παράδειγμα, πρέπει να εκτελέσουν ένα πλάγιο άουτ, ένα κόρνερ, ή ένα ελεύθερο, όπως ισχύει αντίστοιχα στην Premier League, τη Serie A, αλλά και στις ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Όταν η μπάλα του αγώνα βγει εκτός παιχνιδιού, οι ποδοσφαιριστές πρέπει είτε:

1/ Να ανακτήσουν οι ίδιοι την αρχική μπάλα για να επανεκκινήσουν το παιχνίδι.

ή

2/ Να μεταβούν στον πλησιέστερο κώνο/ πιατάκι για να πάρουν οι ίδιοι μια μπάλα αντικατάστασης και να επανεκκινήσουν το παιχνίδι.

Ο σκοπός της διαδικασίας επαναφοράς μπάλας στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League 2025-26 είναι η μείωση του χρόνου διακοπής του αγώνα, όταν η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει άμεσα διαθέσιμη μπάλα αντικατάστασης για τους ποδοσφαιριστές, εφόσον χρειαστεί.

Ο ρόλος των επαναφορέων μπάλας (ball children) είναι να διασφαλίζουν ότι υπάρχει μπάλα πάνω σε κάθε ειδικό κώνο/πιατάκι που βρίσκεται περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι επαναφορείς μπάλας στέκονται στις προκαθορισμένες θέσεις περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου και επανατοποθετούν τις μπάλες πάνω στους κώνους/πιατάκια, με στόχο να διασφαλίζεται η ομαλή τέλεση του αγώνα χωρίς καθυστερήσεις.

Τα ball children δεν επιστρέφουν μια μπάλα απευθείας σε έναν παίκτη, εκτός, φυσικά, εάν ο διαιτητής υποδείξει διαφορετικά. Ο διαιτητής κατά τη διάρκεια του αγώνα έχει τη δυνατότητα να αλλάξει το πρωτόκολλο επαναφοράς της μπάλας. Σε αυτή την περίπτωση, η επαναφορά της μπάλας πραγματοποιείται απ’ ευθείας από τα ball children προς τους αγωνιζόμενους ποδοσφαιριστές.