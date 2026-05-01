Στο Παγκρήτιο Στάδιο η προετοιμασία κορυφαίων ξένων αθλητών και ομάδων στίβου από χώρες της Ε.Ε

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 1 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 01/05/2026
Για άλλη μια χρονιά, το Παγκρήτιο Στάδιο αποτελεί πόλο έλξης για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας κορυφαίων αθλητών στίβου από διάφορες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ηράκλειο αποτελεί σταθερή επιλογή για την προετοιμασία πολλών ομάδων της Βορειοδυτικής Ευρώπης λόγω του ιδανικού συνδυασμού των άρτιων αθλητικών εγκαταστάσεων και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών για άθληση.

Ειδικότερα αυτή την περίοδο παραμένουν για δεύτερο δεκαήμερο προετοιμασίας οι κορυφαίοι Ολλανδοί παραολυμπιονίκες. Την ίδια ώρα έφθασαν και νέες αποστολές από την Γερμανία, το Άμστερνταμ, την Ουτρέχτη και την Μπρατισλάβα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Ηρακλείου ως προορισμού υψηλού επιπέδου αθλητικής προετοιμασίας. Συνολικά, 110 αθλητές και αθλήτριες βρίσκονται στο Ηράκλειο, και προπονούνται υπό τις οδηγίες των προπονητών τους και συνεπικουρούμενοι από γυμναστές και φυσιοθεραπευτές.

Στις αποστολές συμμετέχουν επίσης πρωταθλητές και πρωταθλήτριες σε αγωνίσματα όπως μήκος, τριπλούν, ύψος, σπριντ και έπταθλο καθώς και σε παραολυμπιακά αγωνίσματα στίβου. Χαρακτηριστικό της ομάδας από την Σλοβακία είναι ότι αποτελείται από 39 σπρίντερ υψηλού επιπέδου με 15νθήμερη παραμονή στις εγκαταστάσεις του Παγκρητίου σταδίου. Μεταξύ των παραολυμπιονικών που προετοιμάζονται στο Παγκρήτιο στάδιο είναι ο Γερμανός Markus Rehm κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στη κατηγορία του στο μήκος με 8,72 και χρυσός Ολυμπιονίκης σε 4 παραολυμπιάδες, με 6 Παγκόσμιους και 4 Ευρωπαϊκούς τίτλους. Ενώ παράλληλα έχει κατακτήσει και δύο μετάλλια στα 4χ100 στους Παραολυμπιακούς στο Ρίο και το Λονδίνο.

Τις αποστολές καλωσόρισαν στο Παγκρήτιο ο Πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ Γιάννης Τσαπάκης και η αντιπρόεδρος Άρια Χουρδάκη ενημερώνοντας παράλληλα τους αθλητές για τις υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις του Παγκρητίου και την ικανότητα φιλοξενίας διεθνών αθλητικών αποστολών, τις αρετές της πόλης του Ηρακλείου καθώς και τις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Στους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο των ομάδων προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα, παρουσία και του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Γιώργου Πιτσούλη.

