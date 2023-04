SPORT: «Ξεκίνησε τις διαδικασίες για Μέσι η Μπαρτσελόνα!»

Οι «μπλαουγκράνα» θέλουν το καλοκαίρι να φέρουν πίσω στην Βαρκελώνη τον Λίο Μέσι, σε μια μεταγραφή που προσδοκεί… όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης, προκειμένου ο Αργεντινός να τελειώσει την καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του.

Ο αντιπρόεδρος των Καταλανών επιβεβαίωσε επίσημα πως ο σύλλογος έχει ήδη προσεγγίσει το περιβάλλον του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του κόσμου, ενώ η «SPORT» το πηγαίνει ένα βήμα παρακάτω.

Συγκεκριμένα, η έγκυρη εφημερίδα τονίζει ότι η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με όλους τους χορηγούς της, προκειμένου να βρει τρόπο να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα για να υλοποιήσει αυτό το «deal».

Δείτε την σχετική ανάρτηση:

🚨 Barcelona are working on the return of Lionel Messi and have already approached their sponsors in order to make the operation possible and viable! 👀💸

(Source: @sport) pic.twitter.com/WYsZ9pamYF

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 3, 2023