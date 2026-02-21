CAFE MELI
Σκακιστικό Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου 2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 21/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Στην Ιεράπετρα θα διεξαχθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 το Σκακιστικό Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Νομού Λασιθίου μια σημαντική διοργάνωση για τη μαθητική σκακιστική κοινότητα της περιοχής, η οποία αποτελεί και προκριματική φάση για το 22ο Παγκρήτιο Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Απριλίου 2026.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας και διοργανώνονται από τη Σκακιστική Κίνηση Ιεράπετρας «ΣΚΑ.Κ.ΙΕΡΑ.», με συνδιοργανωτές τον Δήμο Ιεράπετρας, τον ΑΟ ΛΑΤΩ Αγίου Νικολάου και την Ε.Σ.Σ.Κ., υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το πρωτάθλημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια), προσφέροντας την ευκαιρία συμμετοχής σε μια διοργάνωση που ενισχύει τη συγκέντρωση, τη στρατηγική σκέψη, την πειθαρχία και το ευ αγωνίζεσθαι, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα πρόκρισης στη μεγάλη παγκρήτια διοργάνωση.

Παράλληλα, η διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει σημαντικό αριθμό μαθητών, γονέων και συνοδών από ολόκληρο το Λασίθι, γεγονός που συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής κίνησης και στην περαιτέρω προβολή της Ιεράπετρας ως πόλης που στηρίζει τον αθλητισμό και τις νεανικές δράσεις.

Η αναλυτική προκήρυξη των αγώνων είναι διαθέσιμη εδώ.

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω email στη διεύθυνση: ierapetrachess@gmail.com, αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, σχολείο, τάξη και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Πληροφορίες
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970126268.

Η διοργάνωση φιλοδοξεί να αποτελέσει μια γιορτή του μαθητικού σκακιού για ολόκληρο το Λασίθι, φέρνοντας κοντά μαθητές, γονείς και φίλους του αθλήματος σε μια ημέρα δημιουργικής άμιλλας.

