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Πρώτο προπονητικό τζάμπολ για τον Άγιο Νικόλαο Europlan

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2026
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27082026
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Με νέα διάθεση, πίστη στις δυνατότητές της και ξεκάθαρο στόχο να κάνει το επόμενο βήμα, ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης 25 Αυγούστου, στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Νικολάου η νέα αγωνιστική περίοδος για την ανδρική ομάδα του Άγιος Νικόλαος Europlan.

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Η πρώτη προπόνηση αποτέλεσε το πρώτο επίσημο ραντεβού της ομάδας για τη νέα σεζόν, με διοίκηση, τεχνικό επιτελείο και αθλητές να δίνουν το σύνθημα για μια χρονιά γεμάτη δουλειά, συνέπεια και αγωνιστική διάθεση.

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Στην πρώτη συγκέντρωση, ο πρόεδρος του συλλόγου Μάνος Γεροντής έστειλε το δικό του μήνυμα στους παίκτες, υπογραμμίζοντας την ευθύνη που συνοδεύει τη φανέλα του Αγίου Νικολάου.

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«Εσείς είστε η καρδιά της ομάδας. Ο προπονητής έχει τον δικό του ρόλο και η διοίκηση τον δικό της. Ο καθένας πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του προέδρου, ο οποίος εξέφρασε παράλληλα την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του φετινού συνόλου και την επιθυμία η ομάδα να ανέβει ακόμη ένα επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Αγαπητός ευχήθηκε σε όλους μια καλή και πάνω απ’ όλα υγιή αγωνιστική χρονιά, τονίζοντας πως η διοίκηση θα βρίσκεται καθημερινά δίπλα στην ομάδα και το τεχνικό επιτελείο, δημιουργώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για δουλειά και αγωνιστική εξέλιξη.

Στο παρκέ, ο προπονητής Χρήστος Μαυρόπουλος είχε την πρώτη του επαφή με ένα ανανεωμένο σύνολο, στο οποίο συνυπάρχουν παίκτες από την περσινή ομάδα, νέα μεταγραφικά αποκτήματα, αλλά και αθλητές που επιστρέφουν στον Άγιο Νικόλαο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Το επόμενο διάστημα θα είναι αφιερωμένο στη δουλειά, ώστε τα διαφορετικά κομμάτια του ρόστερ να γίνουν ένα σύνολο με αγωνιστική ταυτότητα, χημεία και ξεκάθαρη φιλοσοφία.
Το ζητούμενο από την πρώτη ημέρα είναι ένα: σκληρή δουλειά, συνέπεια, σεβασμός στους ρόλους, πάθος και οικογενειακό κλίμα.

Ο Άγιος Νικόλαος Europlan ξεκινά τη νέα του διαδρομή γνωρίζοντας πως έχει δίπλα του τη δύναμη της διοίκησης, του τεχνικού επιτελείου, των αθλητών και κυρίως του κόσμου της πόλης.

Το πρώτο τζάμπολ έγινε. Η δουλειά ξεκίνησε.

Και τώρα… όλοι μαζί για μια δυνατή σεζόν!

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/08/2026
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