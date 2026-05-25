Πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά ο Ολυμπιακός, 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ολυμπιακός είναι για 4η φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης. Σε έναν τελικό… ακατάλληλο για καρδιακούς, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 και κατέκτησε την εφετινή Euroleague.
Με σύνολο 31 νίκες-12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά, έπειτα από 13 χρόνια.
Τα κατάφερε, με επιμέρους σκορ 31-20 στην 4η περίοδο, τον Εβάν Φουρνιέ ν’ αναδεικνύεται MVP με 20 πόντους (3/7 τρίποντα), τον Άλεκ Πίτερς σταθερή αξία με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ, τον Βεζένκοφ να προσφέρει 12 πόντους και 4 ριμπάουντ και τον Τόμας Ουόκαπ να σημειώνει 10 πόντους.
Από την άλλη πλευρά, ο Μάριο Χεζόνια έδωσε στη Ρεάλ 19 πόντους, αλλά αστόχησε σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, όπως και ο Φακούντο Καμπάτσο, που είχε 0/4 τρίποντα, αλλά και ο Γκάμπριελ Ντεκ (4 πόντοι, επίσης με 0/4 τρίποντα).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έγινε ο 2ος Έλληνας προπονητής με δύο τίτλους Euroleague (2013, 2026), μαζί με τον Δημήτρη Ιτούδη (2016, 2019).
Ο Κώστας Παπανικολάου έγινε ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει τρεις τίτλους Euroleague με τον Ολυμπιακό (2012, 2013 και 2026).
MVP του Final 4 ο Εβάν Φουρνιέ.
