CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Προχωρά η 49ετής παραχώρηση του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 20/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η συμφωνία για την παραχώρηση κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για χρονικό διάστημα 49 ετών προχωρά σύμφωνα με το πλαίσιο που ανακοινώθηκε από την Κυβέρνηση και εγκρίθηκε από τη Βουλή το καλοκαίρι του 2025.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η συμφωνία αφορά τη στεγασμένη σάλα μαζί με το σύνολο των στεγασμένων συνοδών χώρων, τους χώρους στάθμευσης και μέρος του περιβάλλοντος χώρου που συνδέει τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, χωρίς καμία αλλαγή στους όρους χρήσης που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

ΧΡΥΣΟΣ

Η μετατροπή του γηπέδου από γήπεδο στίβου σε γήπεδο μπάσκετ θα επιβαρύνει αποκλειστικά την πλευρά της ΚΑΕ Ολυμπιακός ενώ το Ελληνικό Δημόσιο μεριμνά για τη διενέργεια εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και των αναγκαίων συντηρήσεων του κτιρίου.

Προς αυτή την κατεύθυνση το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη εγκρίνει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την ενεργειακή αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

NOVA

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία παραχώρησης ακολουθεί το πρότυπο της αντίστοιχης συμφωνίας με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους για την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, όπως της παλαιότητας και της γενικής κατάστασης του γηπέδου του ΣΕΦ έναντι του γηπέδου του ΟΑΚΑ, των τεχνολογικών διαφορών των υποδομών τους, της διαφοράς του χρόνου έναρξης ισχύος της παραχώρησης και της διαφοράς της χωρητικότητάς τους.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 20/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 20/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Αγιος Νικόλαος Europlan: Η εκδήλωση αγιασμού και κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας

19/02/2026

Νέος προπονητής στο τμήμα αντρών της ομαδας μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan

17/02/2026

Η μεγάλη οικογένεια του ΑΟΑΝ έκοψε την πίτα της | +Video

14/02/2026

Καταγγελίες Καραπαπά για τραμπουκισμούς στο γήπεδο της ΑΕΚ σε Μεντιλίμπαρ και την αποστολή του Ολυμπιακού

02/02/2026
uefa

Η UEFA αρνήθηκε την αναβολή του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν

27/01/2026

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε σοβαρό τροχαίο στη Ρουμανία

27/01/2026

Αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας Μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan

17/01/2026

Ξεκινά στο Δήμο Αγίου Νικολάου το πρόγραμμα «Άθληση για όλους»

15/01/2026

Κύπελλο Ελλάδος: Τα ζευγάρια των ημιτελικών και οι ημερομηνίες των αγώνων

15/01/2026

Πρώτη νίκη του 2026 για την ομάδα μπάσκετ Αγιος Νικόλαος Europlan

12/01/2026
Back to top button