Πέρασε από τον Άγιο Νικόλαο ο ΠΟΑ και πήρε την πρόκριση (+highlights)

Με το δεξί ξεκίνησε τις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις ο ΠΟΑ, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του ΑΟΑΝ στον Άγιο Νικόλαο και εξασφάλισε την παρουσία του στη δεύτερη φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Η αναμέτρηση είχε ισορροπημένο χαρακτήρα στο μεγαλύτερο μέρος της, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες και τους δύο τερματοφύλακες να έχουν καθοριστική παρουσία.

Ο ΑΟΑΝ ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Μαρκάκη να επιχειρεί την τελική προσπάθεια και τον Καβουσάκη να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Η απάντηση του ΠΟΑ ήρθε στο 25’, όταν ο Πατραμάνης βρέθηκε σε θέση για γκολ, όμως ο Μανουσάκης αντέδρασε σωστά και κράτησε ανέπαφη την εστία του.

Οι γηπεδούχοι έχασαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου στο 42’. Ο Παπαζήσης έκανε το γύρισμα προς τον Φουκαράκη, ο οποίος βρέθηκε σε εξαιρετικά πλεονεκτική θέση, όμως το πλασέ του πέρασε άουτ και το 0-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος ο ΠΟΑ ανέβασε την πίεσή του και στο 52’ έφτασε ξανά κοντά στο γκολ με τον Πατραμάνη. Ο Μανουσάκης, ωστόσο, πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία επέμβαση.

Ο ΑΟΑΝ είχε τη δική του μεγάλη στιγμή στο 71’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Ζίλο έπιασε την κεφαλιά, με τον Καβουσάκη να επεμβαίνει εντυπωσιακά και να διατηρεί το μηδέν.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημειώθηκε στο 79ο λεπτό. Ο Μανώλης Ροβίθης δοκίμασε το πόδι του από το ύψος του ημικυκλίου, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα του ΑΟΑΝ για το 0-1.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τον ΠΟΑ να πανηγυρίζει μία σημαντική εκτός έδρας νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.