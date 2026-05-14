Οταν ο Αταμάν ανοίγει κόντρα με τους παίκτες του!

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είναι ένας κοινός προπονητής και σίγουρα δεν είναι ένας προπονητής που περνάει απαρατήρητος. Η έντονη προσωπικότητά του είναι αυτή που τον έχει φτάσει στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ έχοντας κατακτήσει τρεις φορές την Euroleague τα τελευταία πέντε χρόνια. Κάποιον τον λατρεύουν και άλλοι τον μισούν θανάσιμα.

Ένα από τα χαρακτηριστικά του τεχνάσματα είναι πως βγάζει στη σέντρα την ομάδα του θέλοντας να αφυπνίσει ενδεχομένως του παίκτες του. Κάποιες φορές μιλάει γενικά κάνοντας έντονη κριτική στο πώς αγωνίζεται η ομάδα του, ενώ άλλες φορές διαλέγει έναν παίκτη και… τον στήνει στον τοίχο με πολύ βαριές κουβέντες που θεωρούνται υπερβολικές μέχρι και αντιεπαγγελματικές από πολλούς. Η «τακτική» αυτή χρησιμοποιούνταν παλαιότερα και από τον Ζοσέ Μουρίνιο, ωστόσο πλέον θεωρείται ξεπερασμένη και κανένας προπονητής δεν βγάζει στη… σέντρα τόσο έντονα τους ίδιους του τους παίκτες.

Στο ημίχρονο του αγώνα με την Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης, ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ αλλά όχι και τόσο μακριά από τους Ισπανούς. Ωστόσο ο Τούρκος τεχνικός μίλησε στο flash interview του ημιχρόνου κάνοντας μια απίθανη ευθεία επίθεση στον Τι Τζέι Σορτς.

«Στο δεύτερο μέρος θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο τον Τολιόπουλο στην επίθεση. Στο πρώτο μέρος με τον Σορτς παίζαμε στην επίθεση τέσσερις εναντίον πέντε», είπε ο Αταμάν και πράγματι αυτό συνέβη στην συνέχεια. Ακόμα κι αν δεν το έλεγε ο Τούρκος προπονητής, αν δεν χρησιμοποιούσε τον Σορτς στο δεύτερο μέρος θα ήταν κατανοητό πως δεν τον ικανοποίησε η απόδοσή του. Το γεγονός όμως ότι τον εξέθεσε τόσο έντονα ξανά μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην ομάδα.

Η προηγούμενη Αταμάν επίθεση στον Σορτς: «Είμαι 90% απογοητευμένος»

Πριν λίγους μήνες, τον περασμένο Νοέμβριο ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα στην Σερβία με σκορ 86-68 και μετά τον αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου και ρωτήθηκε για τις πιο αδύναμες εμφανίσεις του Τι Τζέι Σορτς, καθώς και για διάφορες φήμες που υπήρχαν τότε για έναν πιθανό δανεισμό.

«Δεν ξέρω, αλλά προς το παρόν, δεν είμαι ικανοποιημένος κατά 90% με τις επιδόσεις του στην ομάδα. Ίσως φταίμε εμείς, ίσως φταίει αυτός, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε δει την απόδοση που περιμέναμε από αυτόν. Όσον αφορά τις φήμες, δεν γνωρίζω τίποτα».

Αταμάν κατά Χουάντσο και Μήτογλου

Στις 2 Ιανουαρίου ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό σε ένα ακόμα ελληνικό ντέρμπι της Euroleague και οι Πράσινοι ηττήθηκαν με 87-82. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίν Αταμάν ήταν εμφανώς απογοητευμένος μετά τον αγώνα, επικρίνοντας τόσο τους πάουερ φόργουορντ της ομάδας του όσο και τους διαιτητές.

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοφ, γιατί έδειξε ότι είναι πραγματικός πάουερ φόργουορντ, καθώς, δυστυχώς, παίζουμε χωρίς πάουερ φόργουορντ», δήλωσε ο Αταμάν στο και συνέχισε: «Έτσι, οι δύο πάουερ φόργουορντ μας, ο Χουάν Ερνανγκόμεζ και ο Ντίνος Μιτογλου, έμειναν στο μηδέν στο ντέρμπι, όπως και σε όλα τα ντέρμπι που έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Ο Σάσα Βεζένκοφ σκόραρε 24 πόντους, ανέλαβε την ευθύνη. Συγχαρητήρια σε αυτόν».

«Κάποιοι δεν αξίζουν»

Στα τέλη Ιανουαρίου ο Παναθηναϊκός νίκησε με το ζόρι στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ με 74-69 και ο Εργκίν Αταμάν ήταν εξοργισμένος με την ομάδα του, λέγοντας σκληρά λόγια για μερικούς από τους παίκτες του: «Παίξαμε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε προβλήματα με τα φάουλ των Οσμάν και Χολμς, ενώ είχαμε επίσης προβλήματα με τον Γκραντ. Δεν είχαμε καμία συνεισφορά από μερικούς παίκτες που χάλασαν το σύστημα. Ήταν ένα δύσκολο ματς και κινδυνεύσαμε να το χάσουμε», ξεκίνησε και πρόσθεσε: «Μας έλειπαν τρεις βασικοί παίκτες, ο Ναν, ο Ρογκαβόπουλος και ο Μήτογλου. Είχαμε προβλήματα με άλλους παίκτες από τον πάγκο που κατέστρεψαν το σύστημά μας. Παίζαμε με πέντε παίκτες. Μερικοί δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα».

«Ο Χολμς δεν παίζει, κοιμάται στο παρκέ»

O Ρισόν Χόλμς το καλοκαίρι αποκτήθηκε με μεγάλες περγαμηνές από τον Παναθηναϊκό ως ένας ισχυρός σέντερ από το NBA, ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά αφού δεν κατάφερε ποτέ να δέσει με την ομάδα. Ο Αταμάν βρήκε κάποια στιγμή την ευκαιρία και του έκανε μια επίθεση άνευ προηγουμένου που κατέληξε στην αποπομπή του Αμερικανού ψηλού από την ομάδα.

Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στα μέσα του Μαρτίου, ο 32χρονος σέντερ είχε ξεκινήσει βασικός αλλά ο Εργκίν Αταμάν τον απέσυρε μετά από 7:56, στα οποία είχε μόλις 1 ριμπάουντ και 1 φάουλ. Δεν τον επανάφερε ποτέ στο παρκέ. Ο 60χρονος Τούρκος προπονητής τού χρέωσε μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, όπου βρέθηκε ακόμη και στο -17 (20-37 στο 12′, 23-40 & 25-42 στο 13′).

«Κάναμε καταστροφική εκκίνηση στο παιχνίδι. Δεν παίξαμε άμυνα, δεν πιέσαμε. Οι ψηλοί μας, ιδίως ο Χολμς κοιμάται στο παρκέ, δεν κάνει κίνηση στο pick and roll και τους επιτρέψαμε 31 πόντους στην πρώτη περίοδο», είπε στην τηλεόραση της ΕΡΤ στο ημίχρονο του αγώνα που εν τέλει νίκησε ο Παναθηναϊκός.

Τα πρώτα λεπτά μετά από τη λήξη του παιχνιδιού βρήκαν τον πρώην NBAer (2015-25) αναρτά στα social Media ένα Instagram story με 36 emojis που κλαίνε απ’ τα γέλια. Ακολούθησαν αναρτήσει και από τη σύζυγό και μετά από μερικές ημέρες ο Χολμς αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα.

Χθες το όνομά του επέστρεψε στην επικαιρότητα καθώς έκανε μια αντίστοιχη ανάρτηση στο twitter αμέσως μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.

Οι επιθέσεις Αταμάν σε Μίσιτς και Κλάιμπερν στην Εφές

Οταν είχε ερωτηθεί ο Εργκίν Αταμάν γιατί επιτίθεται τόσο πολύ και τόσο έντονα στις ομάδες του είχε πει πως «Τίποτα δε γίνεται στα κρυφά. Άλλες φορώ ασκώ κριτική στους παίκτες στην προπόνηση, άλλες στα meetings, άλλες στα αποδυτήρια κι άλλες στη συνέντευξη Τύπου. Όλα γίνονται στα φανερά. Είμαστε σύνολο, έχουμε κοινό στόχο και θέλω οι παίκτες να καταλάβουν πως δεν είμαι μόνο εγώ ή μόνο η ομάδα που τους περιμένει να παίξουν καλά και να πετύχουν τους στόχους, αλλά όλος ο κόσμος. Για να καταφέρω να τους δώσω διαφορετικό κίνητρο υπάρχουν φορές που χρησιμοποιώ τα Μέσα. Δεν αποτελεί συνήθεια. Δεν το κάνω πάντα, αλλά, αν αισθανθώ πως υπάρχει περίοδος που οι παίκτες έχουν χάσει το κίνητρό τους, χρησιμοποιώ τα Μέσα για να τους δώσω κίνητρο μέσω πίεσης από τον περίγυρο. Δεν το κάνω για να δημιουργήσω φασαρία».

Παρότι είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν οι φορές που ο Εργκίν Αταμάν έχει εξαπολύσει επιθέσεις είτε στην ομάδα του είτε στους παίκτες του, είναι κάποιες περιπτώσεις από την θητεία του στην Εφές που έχουν μείνει στην ιστορία. Βέβαια με την ομάδα που είχε δημιουργήσει τότε κατέκτησε δύο φορές την Euroleague (2021, 2022), τρία Πρωταθλήματα Τουρκίας (2019, 2021, 2023), δύο Κύπελλα Τουρκίας (2018, 2022) και τρία Super Cup Τουρκίας (2018, 2019, 2022).

Το 2019 μετά από ήττα της Εφές από τον Παναθηναϊκό (86-70) στην Ευρωλίγκα είχε κάνει επίθεση στον Σιμόν και τον Μίτσιτς λέγοντας: «Ορισμένοι παίκτες κατέβαλαν πολύ μεγάλη προσπάθεια, άλλοι δεν προσπάθησαν όσο έπρεπε. Είναι ασέβεια προς τους υπόλοιπους, που προσπάθησαν. Παίξαμε χάλια, σουτάραμε πολύ άσχημα με 6/30 τρίποντα. Ο Μίτσιτς κι ο Σίμον είχαν 1/15 τρίποντα. Δεν μπορώ να δεχτώ πως ο πόιντ γκαρντ μας έκανε 7 λάθη. Πριν από δύο ημέρες ήταν ‘MVP της Αγωνιστικής’ και τώρα είχε 7 λάθη και 0/6 σουτ. Δεν είναι επαγγελματικά πράγματα αυτά. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία».

Τον Οκτώβριο του 2021 μετά από ήττα της Εφές από τη Βιλερμπάν (75-73) στην Ευρωλίγκα είπε ότι «στα τελευταία 12-13 λεπτά παίξαμε σαν ομάδα ακαδημίας (σ.σ. 37-56 στο 24′). Κάναμε χαζά λάθη». Λίγες ημέρες αργότερα, η ομάδα του ηττήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο (75-71) στην Ευρωλίγκα και είπε «Είχαμε 2/14 τρίποντα σε σχήμα με Λάρκιν, Μίτσιτς και Μπομπουά. Τα τρίποντα του Μίτσιτς από τα 8-9 μέτρα είναι ανεξήγητα κι απαράδεκτα. Ο Σίνγκλετον δεν πήρε ούτε ένα ριμπάουντ σε 27 λεπτά κι είναι κάτι που πρέπει να σχολιαστεί».

Τον Φεβρουαρίου του 2023 μετά από ήττα της Εφές από τον Ολυμπιακό (76-70) στην Ευρωλίγκα επιτέθηκε και στον Ουίλ Κλάιμπερ λέγοντας: «Δεν πήραμε τίποτα από τους αστέρες μας. Όλοι μιλούν για τους αστέρες που έχει η Εφές, αυτούς, όμως, τους χρειαζόμαστε σε παιχνίδια όπως τον αποψινό, όχι σε αυτά με αδύναμους αντιπάλους στο τουρκικό Πρωτάθλημα. Μιλάω για τον Βασίλιε Μίτσιτς (σ.σ. 10π. με 4/11 σουτ, 2ρ., 4ασ., 2λ.) και για τον Ουίλ Κλάιμπερν (σ.σ. 8π. με 4/13 σουτ, 5ρ., 2ασ., 1λ.)».