ΟΣΦΠ: Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, με τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό χαφ να φτάνει στην Αθήνα στις 16:30 το απόγευμα της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς το συνολικό κόστος για τους «ερυθρόλευκους» εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πουέρτα ταξιδεύει για την Ελλάδα μέσω Μπιλμπάο, με τον Ολυμπιακό να έχει ήδη προχωρήσει στην καθοριστική κίνηση για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Οι «ερυθρόλευκοι» φέρονται να κατέβαλαν το πρωί της Τρίτης ολόκληρο το ποσό της ρήτρας που υπήρχε στο συμβόλαιό του με τη Ράσινγκ Σανταντέρ, ύψους 16 εκατ. ευρώ.

Το ποσό καταβλήθηκε εφάπαξ στον ισπανικό σύλλογο, γεγονός που επέτρεψε στις διαδικασίες να προχωρήσουν με μεγάλη ταχύτητα.

Πάνω από 20 εκατ. ευρώ το συνολικό κόστος

Το οικονομικό μέγεθος της μεταγραφής, πάντως, δεν περιορίζεται στα 16 εκατ. ευρώ της ρήτρας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει επιπλέον ποσό περίπου 2 εκατ. ευρώ για τροφεία, το οποίο αφορά ομάδες από τις οποίες πέρασε και αναδείχθηκε ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής.

Ακόμη περίπου 2 εκατ. ευρώ φέρονται να αφορούν προμήθειες, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και signing fee προς τον ίδιο τον παίκτη.

Έτσι, το συνολικό ποσό που αναμένεται να δαπανήσει ο Ολυμπιακός για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή υπολογίζεται σε πάνω από 20 εκατ. ευρώ.

Οι ετήσιες απολαβές του Πουέρτα εκτιμάται παράλληλα ότι θα ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ.

Η Μπενφίκα επιχείρησε να μπει «σφήνα»

Το παρασκήνιο της μεταγραφής ήταν έντονο μέχρι και τις τελευταίες ώρες. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η Μπενφίκα επιχείρησε να μπει στη διεκδίκηση του 23χρονου χαφ, πραγματοποιώντας επαφές με τη Ράσινγκ Σανταντέρ και εξετάζοντας την κάλυψη της ρήτρας του.

Ωστόσο, ο Ολυμπιακός απέκτησε σημαντικό προβάδισμα χάρη στην άμεση καταβολή ολόκληρου του ποσού των 16 εκατ. ευρώ.

Η Ράσινγκ εμφανιζόταν απρόθυμη να διευκολύνει οποιαδήποτε ομάδα στην αποπληρωμή της ρήτρας, καθώς δεν επιθυμούσε να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή.

Η ελληνική ομάδα, όμως, κάλυψε άμεσα το προβλεπόμενο ποσό και άνοιξε τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.