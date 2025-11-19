CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Ολυμπιακός: Ο Χρήστος Μουζακίτης στη μεταγραφική λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 19/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Ο Χρήστος Μουζακίτης πρόσφατα βραβεύτηκε με τον τίτλο του Golden Boy Web και το ενδιαφέρον από τις ομάδες του εξωτερικού είναι έντονο. Ο μέσος του Ολυμπιακού φαίνεται πως θα φέρει πολλές προτάσεις στα γραφεία της ΠΑΕ.

Μετά τις τρομερές εμφανίσεις του Χρήστου Μουζακίτη τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως είναι διατεθημένη να κάνει πρόταση στους ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Έλληνα χαφ.

ΧΡΥΣΟΣ

Τις τελευταίες μέρες έχουν ακουστεί πολλά σενάρια που εμπλέκουν αρκετές ομάδες κορυφαίων πρωταθλημάτων, όμως αυτό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει να είναι το πιο σταθερό και ίσως αυτό να σημαίνει ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν πολύ ψηλά στη λίστα τους τον Μουζακίτη.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 19/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Εντυπωσιακή νίκη του Αγίου Νικολάου Europlan επί του ΑΟΚ Ιεράπετρας με 102-63

16/11/2025

Ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τους χορηγούς και υποστηρικτές του Ν.Ο.Α.Ν.

16/11/2025

Ευρωπαϊκοί τελικοί Beach Volley για πρώτη φορά στην Κρήτη

14/11/2025

Μεγάλο «διπλό» για τον Άγιο Νικόλαο EUROPLAN στο Ρέθυμνο (64-69)

10/11/2025

Αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδων μπάσκετ Αγίου Νικολάου Europlan

08/11/2025

ΕΟΕ: Eπίσκεψη στις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων Los Angeles 2028

27/10/2025

Ιεράπετρα: Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν τα «ΚΓ΄ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ»

27/10/2025

Πρώτη νίκη για τον Άγιο Νικόλαο Europlan στο Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης

27/10/2025

25 Οκτωβρίου 1959: Αρχίζει το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής

25/10/2025

Αγωνιστικές υποχρεώσεις Αγίου Νικολάου Europlan – Σαββατοκύριακο δράσης στα παρκέ

25/10/2025
Back to top button