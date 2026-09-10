Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ – Αντικαταστάτης του ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης (9/9) την λύση της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αντικαταστάτης του θα είναι ο Βάσκος Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος έκανε σπουδαία πράγματα στη Ρεάλ Σοσιεδάδ (2018-2025) με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας.

Μάλιστα ο νέος τεχνικός θα προπονήσει την Πέμπτη τη νέα του ομάδα και θα κάνει ντεμπούτο το Σάββατο απέναντι στον ΟΦΗ στο Καραϊσκάκη στον αγώνα της Stoiximan Super League.

Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για όσα πρόσφερε στην ομάδα και τόνισε στην ανακοίνωσε πως «όπως και στη ζωή έτσι και στο ποδόσφαιρο οι κύκλοι κλείνουν».

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τον Ολυμπιακό τον Φεβρουάριο του 2024 και μέσα σε λίγους μήνες κατέκτησε με την ομάδα το Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια, κερδίζοντας στον τελικό με 1-0 την Φιορεντίνα.

Την επόμενη σεζόν (2024-25) οδήγησε τον Ολυμπιακό στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου Ελλάδας αλλά και στη League Phase του Champions League.

Με την ομάδα του Πειραιά κατέκτησε και το Σούπερ Καπ Ελλάδας.

Σε 127 παιχνίδια στον ερυθρόλευκο πάγκο, μέτρησε 79 νίκες, 28 ισοπαλίες και 20 ήττες.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης στιγμής του ΘΡΥΛΟΥ.

Στη συνέχεια, η ομάδα μας κατέκτησε το ιστορικό τρεμπλ των 100 χρόνων του Συλλόγου (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σούπερ Καπ) και ο κόουτς έγραψε και αυτός το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Γι’ αυτό θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με τον Σύλλογο μας. Γι’ αυτό θα κατέχει πάντοτε ξεχωριστή θέση στο πάνθεον της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ιστορίας και στις καρδιές ολόκληρης της ερυθρόλευκης οικογένειάς μας.

Στο ποδόσφαιρο όμως, όπως και στη ζωή, υπάρχουν κύκλοι που κάποτε κλείνουν. Όμως αυτό που αντηχεί στην αιωνιότητα είναι τα όσα έχεις καταφέρει.

Η εκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ θα σε συνοδεύουν παντοτινά Στρατηγέ, μαζί με τα έντονα συναισθήματα που μας ένωσαν και είναι παντοτινά.

Σε ευχαριστούμε για όλα!».

Ιμανόλ Αλγουαθίλ: Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού

Η απόσταση που χωρίζει το Ορίο ένα μικρό ψαροχώρι στον Βισκαϊκό Κόλπο με το Θαλδίβαρ την κωμόπολης της επαρχίας Μπισκάγια (επίσης στη Χώρα των Βάσκων) είναι μόλις 50 χιλιόμετρα…

Στο πρώτο γεννήθηκε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, στο δεύτερο ο προκάτοχός του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο τελευταίος με την άφιξη του στην Ελλάδα τον Φεβρουάριου του 2024 κατάφερε να γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, οδηγώντας τους ερυθρόλευκους στην θριαμβευτική κατάκτηση του Conference League, αλλά και στο νταμπλ τη σεζόν 2024-25.

Τώρα μετά από 2.5 χρόνια και έχοντας μπει στο Top 5 των προπονητών με τα περισσότερα παιχνίδια στον ερυθρόλευκο πάγκο, παραδίδει την σκυτάλη στον… κοντοχωριανό του Αλγουαθίλ, ο οποίος είναι κατά 10 χρόνια μικρότερος του (55 χρονών) και έχει συνδέσει ουσιαστικά το όνομα του με την Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Από το 2018 όταν ανέλαβε τους «Txuri-Urdin» (Τσουρί-Ουρντίν) μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 που ο Μεντιλίμπαρ έφυγε από τη Σεβίλλη, οι δύο τους είχαν βρεθεί αντιμέτωποι συνολικά εννέα φορές με τον «Μέντι» να μην έχει καταφέρει ποτέ να νικήσει τον διάδοχο του… Τέσσερις ισοπαλίες και πέντε νίκες μέτρησε ο Αλγουαθίλ με την πλειοψηφία των αναμετρήσεων να είναι μεταξύ της Σοσιεδάδ και της Εϊμπάρ.

Ο μήνας που κάνει συνήθως μια νέα αρχή

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ Μπαρενετσέα αποτελεί ποδοσφαιρικό προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Σοσιεδάδ, φτάνοντας να αγωνιστεί στην πρώτη της ομάδα όπου μέτρησε συνολικά 122 συμμετοχές.

Κι ο μήνας που γενικά έχει σημαδέψει την ποδοσφαιρική του καριέρα είναι ο Σεπτέμβριος, κάτι που επιβεβαιώθηκε με την πρόσληψη του από τον Ολυμπιακό…

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1990 (σε ηλικία 19 ετών) έκανε ντεμπούτο με τη Σοσιεδάδ κόντρα στην Οβιέδο, στις 20 Σεπτεμβρίου 1992 πανηγύρισε το πρώτο (από τα 8 συνολικά καθότι έπαιζε δεξιός μπακ) γκολ με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας σ’ ένα ματς κόντρα στην Αλμπαθέτε.

Τώρα Σεπτέμβριο βγαίνει για δεύτερη φορά εκτός Ισπανίας.

Η πρώτη του απόπειρα στο εξωτερικό τον έφερε στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας το καλοκαίρι του 2025.

Τα λεφτά ήταν πολλά η ομάδα έψαχνε έναν προπονητή που θα δώσει όραμα για να πάρει τη θέση του Φατίχ Τερίμ κι ο Βάσκος έμοιαζε να έχει όλο το πακέτο.

Δυστυχώς όμως για τον ίδιο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε και από τους πρώτους μήνες βρέθηκε υπό πίεση… Τελικά αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο με απολογισμό 5 νίκες, 12 ισοπαλίες και 11 ήττες σε 28 αγώνες.

Ένας θρύλος για τους «Txuri-Urdin»

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε ήταν σημαία της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Αθλέτικ, αλλά προπονητικά είχε συνδέσει το όνομα του κυρίως με την Εϊμπάρ.

Τώρα ο τρίτος Βάσκος που θα κάτσει στον ερυθρόλευκο πάγκο, προέρχεται από την αιώνια αντίπαλο, Ρεάλ Σοσιεδάδ, στην οποία υπήρξε συμπαίκτης για μια διετία (1996-1998) με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς…

Ως ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να πει κανείς ότι έκανε σπουδαία πράγματα. Ως προπονητής όμως ο γεννημένος και μεγαλωμένος στην καρδιά της Γκιπούθκοα, την περιοχή που αποτελεί την έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο Αλγουαθίλ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον σύλλογο, οδηγώντας τον μετά από 34 χρόνια σ’ έναν τίτλο(το Κύπελλο Ισπανίας του 2021 κόντρα στην Αθλέτικ του Βαλβέρδε).

Η αιφνιδιαστική αναβάθμιση

Στα τέλη της σεζόν 2017-2018 η διοίκηση του ζήτησε να αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας και με την ολοκλήρωση της επέστρεψε ως προπονητής στη Σοσιεδάδ Β’.

Ωστόσο τον Δεκέμβριο του 2018 ο Ασιέρ Γκαριτάνο απολύθηκε και ο Αλγουαθίλ ανέλαβε ξανά πυροδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο. Στα επόμενα 6.5 χρόνια καθοδήγησε την ομάδα σε 334 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και πλέον είναι ο τρίτος μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, πίσω μόνο από τον Μπενίτο Ντίαθ (391) και τον Ουαλό Τζον Τόσακ (386).

Το τέλος της ξηρασίας

Ίσως η πιο σημαντική στιγμή στην προπονητική καριέρα του ήρθε τον Απρίλιο του 2021 όταν η Ρεάλ Σοσιεδάδ με πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ νίκησε 1-0 την Αθλέιτκ στον τελικό του Κυπέλλου του 2020 (ο αγώνας είχε μεταφερθεί σχεδόν έναν χρόνο αργότερα λόγω Covid!). Για να φτάσει σ’ εκείνον τον τελικό είχε χρειαστεί να αποκλείσει την Ρεάλ στο Μπερναμπέου όπου νίκησε με το εντυπωσιακό 4-3.

Από την ημέρα που ανέλαβε, ο Αλγουαθίλ η Σοσιεδάδ απέκτησε ξανά… ευρωπαϊκό αέρα, εξασφαλίζοντας την παρουσίαση της σε διοργανώσεις της UEFA για πέντε σερί σεζόν.

Φυσικά η πιο σημαντική ήταν η επιστροφή στο Champions League (τη σεζόν 2022/23), μετά από περισσότερα από 20 χρόνια που έφτασε μέχρι τους «16».

Πέρα όμως από τις αγωνιστικές επιτυχίες, το πιο σημαντικό ήταν ότι ο 55χρονος τεχνικός φρόντισε να αναδείξει το τεράστιο ταλέντο που υπήρχε στις ακαδημίες του συλλόγου («Θουμπιέτα»). Οι Μπαρεντσέα, Θουμπιμέντι, Θουμπέλδια, αποτελούν τα πιο γνωστά παραδείγματα, ενώ αυτός ήταν που έσωσε την καριέρα του Μίκελ Μερίνο (από την Οσασούνα είχε πάει στην Νιούκαστλ) και τον έφερε στο Σαν Σεμπαστάν το 2018 όταν ανέλαβε την ομάδα.

Ρεκόρ νικών εκτός έδρας

Για τους οπαδούς της «Λα Ρεάλ» οι νίκες επί της Αθλέτικ ισοδυναμούν με τίτλο και επί των ημερών του η ομάδα τους είχε το πάνω χέρι ( επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και πέντε ήττες), ενώ το 2023, κατέρριψε το ρεκόρ που είχε ο Τζον Τόσακ. Ο Ουαλός είχε πανηγυρίσει 63 εκτός έδρας νίκες στον πάγκο της ομάδας και ο Αλγκουαθίλ έγινε ο πρώτος που έφτασε στις 64.

Η στιγμή που τον κατέστησε θρύλο της Σοσιεδάδ

Όπως προαναφέραμε το τελικός του Κυπέλλου 2020 ήταν αυτός που σημάδεψε περισσότερο από κάθε άλλο την καριέρα του…

Κι ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε τη νίκη επί της Αθλέτικ στη συνέντευξη Τύπου έχει μείνει στην ιστορία… Εκεί όπου εμφανίστηκε με το κοστούμι του, αλλά πολύ γρήγορα του έφεραν τη φανέλα και το κασκόλ του συλλόγου και άρχισε να λέει βουρκωμένος το σύνθημα που είναι το σήμα κατατεθέν της κερκίδας των «Txuri-Urdin».