ΟΑΚ Χανίων – Άγιος Νικόλαος Europlan 86-74

24/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Δεν βρήκε ρυθμό η ομάδα του Αγίου Νικολάου στο εκτός έδρας παιχνίδι** Σε ένα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της ΕΚΑΣΚ Ανδρών, ο Άγιος Νικόλαος Europlan γνώρισε την ήττα στα Χανιά από το ΟΑΚ Χανίων με τελικό σκορ 86-74, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου.

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου δεν κατάφερε να μπει στον ρυθμό του αγώνα, μένοντας από τα πρώτα λεπτά πίσω στο σκορ. Παρά τις προσπάθειες των παικτών να μειώσουν τη διαφορά και να βρουν λύσεις στην επίθεση, ο ρυθμός και η πίεση των γηπεδούχων δεν τους επέτρεψαν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

Το ΟΑΚ Χανίων διατήρησε σταθερά προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, εκμεταλλευόμενο τη δυναμική του στο παρκέ και τις δεύτερες ευκαιρίες που έβρισκε μετά από χαμένες επιθέσεις. Ο Άγιος Νικόλαος Europlan προσπάθησε να αντιδράσει κυρίως στο τρίτο δεκάλεπτο, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως δεν κατάφερε να φέρει το παιχνίδι σε σημείο διεκδίκησης.

Το τελικό 86-74 αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης, με την ομάδα του Αγίου Νικολάου να στρέφεται πλέον στα επόμενα παιχνίδια της κατηγορίας, όπου θα επιδιώξει να επιστρέψει στις νίκες και στη σταθερή αγωνιστική παρουσία που έχει δείξει φέτος.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 31-10, 17-12, 12-26
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ (ΦΩΤΗΣ ΦΕΙΔΑΣ): Κουτουλάκης 19 (4), Γεωργιάδης 5, Κουτσαντωνάκης 21, Σπυριδάκης 7 (1), Δάρας 14 (1), Περουλάκης 6 (1), Τσιλιμίγκρας 4, Σκέμπι 2, Χιωτάκης 6, Λυβιάκης, Ιωακειμίδης 2, Δούκας.

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ EUROPLAN (ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΛΑΦΤΗΣ): Αντιφυλιώτης 8 (1), Βλαχάκης 16 (4), Λαγουδάκης 14 (2), Νικητάκης 8, Μήλας 15, Σταυρακάκης 6, Κοπανιστός 3, Γκαμπέλης 4, Κωνσταντάρας, Κουτουλάκης.

Ακόμα:
Νίκες στο εφηβικό και παιδικό, πιο συγκεκριμένα

Άγιος Νικόλαος Europlan – Πεδιάδα 67-64 πρωτάθλημα Εφήβων Β

Άγιος Νικόλαος Europlan – ΑΟΚΙ 97-37 Παίδων Β

