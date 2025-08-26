O βοριάς σύμμαχος της Aegean Regatta 2025 – Τα αποτελέσματα της 1ης ιστιοδρομίας | +Video

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτος σκέλος του διεθνή αγώνα ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης Aegean Regatta από τη Μύρινα της Λήμνου ως τον Άγιο Ευστράτιο.

Οι βόρειοι άνεμοι που έφταναν κατά τόπους και τους 20 κόμβους βοήθησαν τα σκάφη να έχουν μία γρήγορη πλεύση και να ολοκληρωθεί θεαματικά και χωρίς απρόοπτα η πρώτη ιστιοδρομία με τα ιστιοπλοϊκά να έχουν ταξιδέψει σχεδόν σε όλη τη διαδρομή με τα πολύχρωμα μπαλόνια τους, στον αγώνα που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Aνοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας,.

Η υποδοχή στα πληρώματα που διοργάνωσε ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου ήταν εξαιρετική με αναμνηστικά δώρα και τοπικά προϊόντα για όλα τα σκάφη που μπήκαν στο λιμάνι του νησιού, απόδειξη της φιλοξενίας των κατοίκων του νησιού.

Το βράδυ της Δευτέρας έγινε η τελετή απονομών για το πρώτο σκέλος με τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκη να ευχαριστεί και πάλι τα πληρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό για τη συμμετοχή καθώς και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου και τον Δήμαρχο Κωνσταντίνο Σινάνη για την ιδιαίτερα θερμή υποδοχή.

Επίσης ο κ. Κουτουλάκης αναφέρθηκε στη σημασία της Aegean Regatta που γίνεται για 24η φορά για το Αιγαίο Πέλαγος καθώς φέρνει σε επαφή τους ιστιοπλόους με τους κατοίκους και την παράδοση των νησιών του Αρχιπελάγους.

Τα τρία πρώτα σκάφη ανά κατηγορία στο πρώτο σκέλος

Class 1

1 Baximus με κυβερνήτη τον Θανάση Μπαξεβάνη

2 Ιnvistus – Katopsis Constraction με κυβερνήτη τον Γιώργο Παπαδόπουλο

3 Vorras με κυβερνήτη τον Δημήτρη Καραγιάννη

Class 2

1 Μeliploe με κυβερνήτη τον Θανάση Πινιάρη

2 Αstrapi με κυβερνήτη τον Βασίλη Καπιτανίδη

3 Αnateloussa Afroditi με κυβερνήτη τον Γιώργο Αυγερινό

Class 3

1 Dragon με κυβερνήτη τον Γιάννη Μιτακίδη

2 Ιsidoros με κυβερνήτη τον Βαγγέλη Λιανό

3 Sun Fizz με κυβερνήτη τον Ιγνάτιο Πάλλη

Non-Spinnaker/HSF

1 Victoria II με κυβερνήτη τον Σταύρο Παπαιωάννου

2 Αthos με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κονιαρέλλη

3 Μayflower με τη κυβερνήτη την Janita Marolia

Το video από την 1η ιστιοδρομία

Το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου τα σκάφη πανιά για το Πλωμάρι της Λέσβου, στο μεγαλύτερο σκέλος της ρεγκάτας, απόστασης περίπου 76 ναυτικών μιλίων.

Ιδιαίτερη σημασία στο φετινό αγώνα έχει το γεγονός ότι έγινε τεχνικός και ασφαλείας όλων των σκαφών πριν την εκκίνηση με ευθύνη της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της ΕΙΟ αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον της για την ασφάλεια των σκαφών και των συμμετεχόντων.

Την Aegean Regatta 2025 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Η Aegean Regatta αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνη. Γίνεται με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Χορηγός: Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8 και SkipperONDECK

Αθλοθέτης Διαδρομής: Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη