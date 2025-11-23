CAFE MELI
Γρηγόρης

Ο ΟΦΗ παρουσίασε το Ηράκλειο του 1925 και την ίδρυση του Ομίλου | +Video

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 23/11/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
H μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου ξεκίνησε με ένα συγκλονιστικό video.

Με αφορμή την ίδρυση του Ομίλου πριν από ένα αιώνα, οι Κρητικοί ζωντάνεψαν το Ηράκλειο του 1925.

Οι ιδρυτές, αλλά και μεγάλες προσωπικότητες του ΟΦΗ περνούν μπροστά από τα μάτια μας και “ζωντανεύουν” τα πρώτα, ιστορικά χρόνια του Ομίλου.

Όλα αυτά με την βοήθεια του AI.

