Ο ΟΦΗ παρουσίασε το Ηράκλειο του 1925 και την ίδρυση του Ομίλου | +Video

H μεγάλη γιορτή του ΟΦΗ για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου ξεκίνησε με ένα συγκλονιστικό video.
Με αφορμή την ίδρυση του Ομίλου πριν από ένα αιώνα, οι Κρητικοί ζωντάνεψαν το Ηράκλειο του 1925.
Οι ιδρυτές, αλλά και μεγάλες προσωπικότητες του ΟΦΗ περνούν μπροστά από τα μάτια μας και “ζωντανεύουν” τα πρώτα, ιστορικά χρόνια του Ομίλου.
Όλα αυτά με την βοήθεια του AI.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram