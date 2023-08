Ντινάμο Ζάγκρεμπ: Ποιοι είναι οι χούλιγκαν «Blue Bad Boys»

Οι Blue Bad Boys, οι διαβόητοι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ήρθαν βίαια ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά την τυφλή επίθεση στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Δευτέρα (7/8), που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός υποστηρικτή της ΑΕΚ.

Η δολοφονική επίθεση στον περιβάλλοντα χώρο της «OPAP Arena» από τους Κροάτες χούλιγκαν, οι οποίοι είχαν τη συνδρομή υποστηρικτών ελληνικής ομάδας και είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, ήρθε να «φωτίσει» για μια ακόμη φορά το προφίλ των Bad Boys Blue. Των οπαδών που έχουν καταφέρει -για εντελώς λάθος λόγους- να γίνουν γνωστοί στην ποδοσφαιρική κοινότητα ίσως περισσότερο και από την ίδια την ομάδα που υποστηρίζουν.

Οι ΒΒΒ συγκαταλέγονται στους χειρότερους οπαδούς της Ευρώπης. Όπου παίζει η Ντιναμό Ζάγκρεμπ εκτός συνόρων, ειδικά με ομάδες που η οπαδική τους βάση δεν «φλερτάρει» με τη δεξιά, σημαίνει συναγερμός στις Αρχές. Πρόκειται για κατά βάση φασίστες και νεοναζί, που η γέννηση τους και η βάση τους βρίσκεται πίσω στα χρόνια που ο Αδόλφος Χίτλερ είχε καταδυναστεύσει την Ευρώπη, ενώ η δράση τους έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Οι Bad Boys Blue είναι υποστηρικτές της κροατικής φασιστικής οργάνωσης Ουστάσε, που στο άκουσμά της τρομοκρατεί σχεδόν έναν αιώνα (από το 1929) πολύ κόσμο στα Βαλκάνια και ακόμη πιο μακριά… Εμπνευστής της ήταν ο Άντε Πάβελιτς, ο οποίος είχε ταχθεί στο πλευρό των Γερμανών ναζί, των Ιταλών φασιστών και των συνεργατών τους κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Κροατικό Επαναστατικό Κίνημα των Ούστασε (Ustaša – Hrvatski Revolucionarni Pokret), ή πιο απλά Ούστασε (Ustaše), έδρασε στην αρχική της μορφή μεταξύ 1929 και 1945. Τα μέλη της δολοφόνησαν εκατοντάδες χιλιάδες Σέρβους, Εβραίους και Ρομά, καθώς και πολιτικούς αντιφρονούντες στη Γιουγκοσλαβία κατά τη διάρκεια που ο ναζισμός και φασισμός είχαν απλώσει το μαύρο τους «πέπλο» πάνω από τη γηραιά ήπειρο και σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη.

Η ιδεολογία του κινήματος ήταν ένας συνδυασμός φασισμού, καθολικισμού και κροατικού εθνικισμού. Η Ούστασε υποστήριζε τη δημιουργία μιας «Μεγάλης Κροατίας» και πέραν του ποταμού Δρίνου, που θα εκτεινόταν μέχρι τα όρια του Βελιγραδίου. Το κίνημα υπογράμμιζε την ανάγκη για μια φυλετικά «καθαρή» Κροατία και προωθούσε γενοκτονία εναντίον Σέρβων, Εβραίων και Ρομά.

Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι, όταν η Ουστάσε κατέλαβε την εξουσία κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τον Απρίλιο του 1941, σε ένα τμήμα της κατεχόμενης από τον Αξονα Γιουγκοσλαβίας, παρείχαν την υποστήριξή τους στον Πάβελιτς.

Μετά τη συντριβή του ναζισμού, ο Πάβελιτς και οι πιστοί συνεργάτες του διέφυγαν στη Λατινική Αμερική. Το 1957 τραυματίστηκε σε μία απόπειρα δολοφονίας εναντίον του. Το περιστατικό αυτό τον έκανε στη συνέχεια να καταφύγει στην Ισπανία, όπου και υπέκυψε στα τραύματά του το 1959.

Οι Bad Blue Boys είναι το πιο φανατικό γκρουπ οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και ιδρύθηκε το 1986. Το όνομα το πήρε από την ταινία «Bad Boys» του 1983 με τον Σον Πεν. Όπως τα περισσότερα γκρουπ οργανωμένων οπαδών, έτσι και εκείνοι στηρίζονται ως «οντότητα» και σε πολιτικό υπόβαθρο, εκτός από αθλητικό.

Οι BBB είχαν προσφέρει μεγάλη υποστήριξη στον πρώτο Κροάτη πρόεδρο, Φράνιο Τούντμαν. Ωστόσο, του εναντιώθηκαν όταν επιχείρησε να αλλάξει το όνομα της ομάδας σε NK Croatia.

Ο Τούντμαν συμμετείχε στο κίνημα της κροατικής άνοιξης για μεταρρυθμίσεις στη χώρα και φυλακίστηκε για τη δράση του αυτή το 1972. Στη συνέχεια κράτησε χαμηλό προφίλ, μέχρι που ίδρυσε την Κροατική Δημοκρατική Ένωση το 1989.

Το κόμμα του κέρδισε της πρώτες βουλευτικές εκλογές της Κροατίας το 1990 και εκείνος έγινε πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Κροατίας. Ως πρόεδρος πίεσε για τη δημιουργία ανεξάρτητης Κροατίας.

Σημαντικό ρόλο στο να ανέβει ο Τούντμαν στην εξουσία, έπαιξε το παιχνίδι ανάμεσα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ και τον Ερυθρό Αστέρα στις 13 Μαΐου του 1990. Οι συμπλοκές, όχι μόνο στις εξέδρες, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο με Σέρβους και Κροάτες ποδοσφαιριστές, οδήγησε στην αναβολή της αναμέτρησης. Όσα διαδραματίστηκαν στο «Μάξιμιρ» θεωρούνται η αφορμή για τον εμφύλιο που οδήγησε στη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας.

Ένα από τα παιχνίδια της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που… μύριζαν μπαρούτι, ήταν αυτό του προηγούμενου Σεπτεμβρίου με αντίπαλο τη Μίλαν. Οι περισσότεροι οργανωμένοι τιφόζι των «ροσονέρι» ανήκουν κατά κύριο λόγο στον χώρο της Αριστεράς και η μεγαλούπολη της Λομβαρδίας ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τους Bad Boys Blue να δείξουν πόσο «μετράνε» οπαδικά.

Εκατοντάδες μέλη τους, έχοντας πάρει μορφή τάγματος, παρέλασαν στους δρόμους του Μιλάνου και χαιρετούσαν ναζιστικά πριν από τον αγώνα. Τα ιταλικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για πολλά άλλα επεισόδια και καυγάδες μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, συμπεριλαμβανομένης μιας αναφοράς ότι ένας οπαδός της Ντιναμό μαχαιρώθηκε πριν από την αναμέτρηση.

Εντύπωση προκαλεί η σχέση των Bad Boys Blue με αυτούς του Παναθηναϊκού, καθώς οι περισσότεροι οργανωμένοι των «πράσινων» δεν έχουν σχέση πολιτικά με τον χώρο της ακροδεξιάς -το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Ωστόσο, εκτός από την ιδεολογία, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για να αναπτυχθούν οι οπαδικές σχέσεις.

Ο βασικός έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν αδελφοποιηθεί με αυτούς του Ερυθρού Αστέρα, αλλά και με ρωσικές ομάδες. Αυτομάτως βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτό το παιχνίδι στο «Μάξιμιρ» το 1990 διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό και τον «χάρτη» των ultras ανά την Ευρώπη.

«Εχθροί» των Bad Boys Blue είναι κυρίως οι Σέρβοι (ακόμη και σερβικής εθνικότητας Κροάτες), αλλά και οπαδοί που διακατέχονται κατά κύριο λόγο αριστερές ιδεολογίες. Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, το παιχνίδι με την ΑΕΚ, από την αρχή… μύριζε μπαρούτι. Κάτι που επιβεβαιώθηκε με τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη το βράδυ της Δευτέρας 7 Αυγούστου.

Εντός κροατικών συνόρων μεγάλη κόντρα έχουν με την ΝΚ Ζάγκρεμπ και ειδικά το μεγαλύτερο γκρουπ οργανωμένων οπαδών τους, τους «White Angels». Και αυτό γιατί πολιτικά είναι αντίθετοι, καθώς εργάζονται μαζί με πρόσφυγες και ΛΟΑΤΚΙ+ για να προωθήσουν τις ιδέες τους στα γήπεδα, αντιδρώντας στον ρατσισμό, την ομοφοβία και τον δεξιό εθνικισμό.

