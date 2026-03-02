Νταμπλ ασημένιων μεταλλίων για την Νικολέτα Ραφαϊλάκη

Νταμπλ ασημένιων μεταλλίων στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στο κλειστό της Παιανίας χθες και σήμερα έκανε η Νικολέτα Ραφαϊλάκη!

Μετά τη δεύτερη θέση χθες στα 1500μ, σήμερα τερμάτισε ξανά δεύτερη στα 3000μ με εντυπωσιακή εμφάνιση στα τελευταία μέτρα και επίδοση 9.50.08!