ΝΟΑΝ: Κυκλοφόρησαν τα Εισιτήρια Διαρκείας για την Α2

Ο Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου (ΝΟΑΝ) ανακοινώνει την επίσημη κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Α2 Εθνική Κατηγορία Υδατοσφαίρισης Ανδρών.

Μετά την πρόσφατη κατάκτηση της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα και την ιστορική επιστροφή του συλλόγου στην Α2 Εθνική Κατηγορία, έπειτα από 15 χρόνια, τα διαρκείας προσφέρουν τη δυνατότητα σε φίλους, κατοίκους και φιλάθλους να στηρίξουν ενεργά την προσπάθεια της ομάδας, εντός και εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Σημεία Διάθεσης:

• Ζαχαροπλαστείο ΜΗΛΟ Pastry & Bakery, Λουί Παστέρ 1

• ΖΥΓΟΣ, Λίμνη

• Κατάστημα LA PELLE, Κοντογιάννη 20

Η διάθεση των διαρκείας αποτελεί σημαντικό εργαλείο στήριξης για την επιτυχή παρουσία της ομάδας μας στην Α2 Κατηγορία. Με ένα δυναμικό και ταλαντούχο ρόστερ, ο ΝΟΑΝ θέτει υψηλούς στόχους και φέτος. Η παρουσία και η στήριξη του κόσμου στις εξέδρες θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ομάδας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας ή τις συνδρομές στους αγώνες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο 2841024518 ή 6948579212 (κ. Κωνσταντίνος Μαρής).

Ο Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους που στηρίζουν διαχρονικά την προσπάθειά του και διαβεβαιώνει πως με ενότητα και αφοσίωση θα ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες της ομάδας του και της τοπικής κοινωνίας.