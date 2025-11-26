ΝΟΑΝ: Εντυπωσιακό ξεκίνημα στην Α2 και συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας

Ο Ναυτικός Όμιλος Αγίου Νικολάου ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή του παρουσία στην Α2 Εθνική Κατηγορία Υδατοσφαίρισης Ανδρών, καταγράφοντας δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές και επιβεβαιώνοντας την πολύ καλή δουλειά που γίνεται μέσα και έξω από το νερό.

Η ομάδα δείχνει από νωρίς ότι έχει τη δυναμική να πρωταγωνιστήσει και να κάνει μια σεζόν αντάξια της ιστορικής της επιστροφής στην κατηγορία.

Σε αυτή τη σημαντική προσπάθεια, η παρουσία του κόσμου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Για τον λόγο αυτό, συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, προσφέροντας στους φιλάθλους τη δυνατότητα να βρίσκονται σταθερά δίπλα στην ομάδα σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια.

Σημεία Διάθεσης:

• ΜΗΛΟ Pastry & Bakery, Λουί Παστέρ 1

• ΖΥΓΟΣ Urban Garden – Coffee & Food, Λίμνη Αγίου Νικολάου

• LA PELLE, Κοντογιάννη 20

• PIAZZA All Day Café Bar, Πλατεία Ελ. Βενιζέλου

• BARRIO Café, Ανδρέα Παπανδρέου 1Α

Για διευκρινίσεις σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας ή για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2841024518 ή 6948579212 (κ. Κωνσταντίνος Μαρής).

Ο ΝΟΑΝ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι στηρίζουν την ομάδα και καλεί το κοινό να συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό της, ώστε όλοι μαζί να ζήσουμε μια δυναμική και επιτυχημένη χρονιά στην Α2 Εθνική Κατηγορία.