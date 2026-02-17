CAFE MELI
SPORTS

Νέος προπονητής στο τμήμα αντρών της ομαδας μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan

Η διοίκηση της ομάδας μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan στο πλαίσιο της αγωνιστικής αναδιάρθρωσης, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Χρήστο Μαυρόπουλο και λύει την συνεργασία με τον προπονητή Μανόλη Καρλάφτη, λόγω μη επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί από την αρχή στην αγωνιστική περίοδο όπως επίσης αποφάσισε την λήξη της συνεργασίας και με 3 παίκτες εκ Ηρακλείου.

Ο Χρήστος Μαυρόπουλος διαθέτει σημαντική διαδρομή στο κρητικό και ελληνικό μπάσκετ. Ως αθλητής αγωνίστηκε σε εθνικές κατηγορίες (Α2, Β’ και Γ’ Εθνική), καθώς και στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΚ, αποκτώντας εμπειρία υψηλού επιπέδου και βαθιά γνώση της μπασκετικής πραγματικότητας του νησιού.

Στην προπονητική του πορεία έχει διατελέσει επικεφαλής ανδρικών ομάδων και υπεύθυνος αναπτυξιακών τμημάτων σε συλλόγους της Κρήτης, με έμφαση στη σωστή αγωνιστική οργάνωση, την τακτική πειθαρχία και την εξέλιξη νεαρών παικτών, μάλιστα στην σύντομη πορεία του εδώ ανέβασε την ομάδα των εφήβων του Αγίου Νικολάου κατηγορία. Η φιλοσοφία του βασίζεται στη μεθοδική δουλειά, στη δημιουργία ξεκάθαρης αγωνιστικής ταυτότητας και στην καλλιέργεια νοοτροπίας ευθύνης εντός και εκτός παρκέ.

