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Νέα μεταγραφική προσθήκη για τον Άγιο Νικόλαο Europlan

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/09/2026
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Ο Άγιος Νικόλαος Europlan συνεχίζει τη διαμόρφωση του ρόστερ του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και ανακοινώνει την απόκτηση του Αλέξανδρου Φούντα.

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Ο 18χρονος αθλητής, με ύψος 1,92 μ., αγωνίζεται στις θέσεις 3 και 4 και έρχεται στον Άγιο Νικόλαο με σημαντικές παραστάσεις, έχοντας κάνει τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην ACAHRNIS LFM.

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Ο Αλέξανδρος έχει συμβάλει στην αγωνιστική πορεία και στις διαδοχικές ανόδους της ομάδας του, από τη Γ΄ ΕΣΚΑ στη Β΄ ΕΣΚΑ και στη συνέχεια από τη Β΄ στην Α΄ ΕΣΚΑ.

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Πρόκειται για έναν αθλητή με αθλητικότητα, δυνατά αμυντικά χαρακτηριστικά και καλή αντίληψη του παιχνιδιού, ενώ ξεχωρίζει για τη συνέπεια, την αφοσίωση και το ομαδικό του πνεύμα.

Η προσθήκη του εντάσσεται στη φιλοσοφία του Άγιος Νικόλαος Europlan για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου, με παίκτες που διαθέτουν διάθεση για δουλειά και εξέλιξη.

Αλέξανδρε, καλώς ήρθες στην οικογένεια του Αγίου Νικολάου!

Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο και οι συμπαίκτες σου σου εύχονται υγεία, καλή αγωνιστική χρονιά και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 3 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 03/09/2026
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