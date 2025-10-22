Μπαρτσελόνα – ΟΣΦΠ: Ντράπηκε και η… ντροπή με τον Σνάιντερ!

Ότι λόγια και να χρησιμοποιήσει κάποιος για να περιγράψει την διαιτησία του Ουρς Σνάιντερ στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα, μάλλον αδυνατούν να περιγράψουν τα αδιανόητα λάθη του Ελβετού ρέφερι.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Δύο αποφάσεις του διαιτητή, η μία χειρότερη από την άλλη, άλλαξαν το σκηνικό του παιχνιδιού αδικώντας κατάφορα την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας απέναντι στην Μπάρτσα.

Την στιγμή που ο Ολυμπιακός μπήκε ξανά στο ματς μειώνοντας στο σκορ (2-1), δείχνοντας αποφασισμένος να διεκδικήσει καλό αποτέλεσμα, ήρθε το πρώτο «χτύπημα» του Ελβετού.

Μια αποβολή που μάλλον δεν θα τολμούσε να δώσει ούτε ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Χανς Φλικ και το λέμε δίχως ίχνος υπερβολής.

Ο Γερμανός προπονητής θα είχε την ευθιξία να μην δείξει δεύτερη κίτρινη στον Έσε, σε μια φάση μάλιστα που είναι προφανές πως φάουλ κάνει ο παίκτης της Μπαρτσελόνα.

Τώρα τι είδε ο Σνάιντερ κι έσπευσε ν’ αποβάλει τον Αργεντίνο μέσο του Ολυμπιακού, είναι πραγματικά ν’ απορείς. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο που ακόμα και οι Ισπανοί ανέφεραν πως ο Ελβετός διαιτητής έκανε λάθος αφήνοντας τους πειραιώτες με δέκα παίκτες.

Η ισπανική εφημερίδα Marca τα είπε όλα για τον διαιτητή, δικαιώνοντας 100% τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Κι όμως η «ληστεία» στην Βαρκελώνη είχε και… συνέχεια, καθώς δεν έφτανε μόνο η λανθασμένη απόφαση αποβολής του Έσε, από τον ρέφερι της αναμέτρησης.

Λίγο μετά την αποβολή του Αργεντίνου άσου, έδωσε πέναλτι – δώρο στους Καταλανούς, σε φάση που ο Ράσφορντ έπεσε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να τον ανατρέπει ο Τζολάκης. Ο Γιαμάλ έκανε το 3-1 αξιοποιώντας το «δώρο» του Ελβετού ρέφερι.

Όταν υπάρχουν αυτές οι δύο αποφάσεις, που έβγαλαν τον Ολυμπιακό εκτός ματς, δεν είναι εύκολο για καμιά ομάδα ν’ αντέξει στην έδρα της Μπαρτσελόνα και η αλήθεια είναι πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούσαν να κοντράρουν και τον διαιτητή του αγώνα.

Ο Σνάιντερ τα έκανε θάλασσα στην Βαρκελώνη και οι αποφάσεις του εξόργισαν και τον προπονητή του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει αυτά που έβλεπε από τον Ελβετό.

Και κάτι ακόμα, στην φάση του πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού δεν καταλόγισε αρχικά την παράβαση παρά το ότι είχε καλή θέση για να δει την παράβαση.

Η ουσία είναι ότι οι δύο αποφάσεις του Ελβετού που προαναφέραμε, άλλαξαν όλη την ροή του αγώνα και δικαιολογημένα οι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν οργισμένοι με τα σφυρίγματα του Σνάιντερ.

Ήταν αυτή διαιτησία για παιχνίδι Champions League; Αδιανόητα πράγματα στο Μονζουίκ.