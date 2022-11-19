Citron
Karnagians ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Kosa

BOX Cafe

ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ
FeaturedSPORTS

Μουντιάλ 2022: Το αναλυτικό πρόγραμμα

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022: Έτοιμο να ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος, το Μουντιάλ 2022 είναι στο Κατάρ.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on Twitter Send an email 19/11/2022 | 08:13Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2022 | 08:13
Ανάγνωση 3 λεπτών
mundial
GMG

LE DELICE ΨΑΡΟΓΙΑΛΙ

Ιστορία ετοιμάζεται να γραφτεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Για πρώτη φορά, το Μουντιάλ, η μεγαλύτερη γιορτή του αθλήματος σε εθνικό επίπεδο, θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα και όχι το καλοκαίρι.

GRUPPO ΧΡΥΣΟΣ

IN AND OUT

DROP Cafe Palermo TECH HUB

Το Κατάρ γίνεται η 3η χώρα της Ασίας που θα φιλοξενήσει παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διαφορά πως οι δύο πρώτες, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, είχαν συνδιοργανώσει την τελική φάση του Μουντιάλ 2002.

Η αυλαία του Μουντιάλ 2022 θα ανοίξει και επίσημα το απόγευμα της Κυριακής (20/11). Το στάδιο Al Bayt της πόλης Al Khor θα υποδεχθεί την πρώτη αναμέτρηση, αυτή της οικοδέσποινας εθνικής ομάδας του Κατάρ, απέναντι στον Ισημερινό, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου.

Mechanical Solutions

Μάλιστα, αυτό θα είναι και το μοναδικό ματς της ημέρας, αφού η δράση θα αρχίσει, ουσιαστικά, από τη Δευτέρα (21/11) με φουλ πρόγραμμα σε Α’ και Β’ Όμιλο, για να ακολουθήσουν οι επόμενοι. 

Η σέντρα στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 έχει οριστεί για τις 18:00, ενώ οι επόμενες ημέρες θα περιλαμβάνουν φουλ πρόγραμμα με αναμετρήσεις που θα ξεκινούν από τις 12:00.

Zuper Service

Συνοπτικά το πρόγραμμα στο Μουντιάλ 2022:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
20/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΑΤΑΡ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 18:00
21/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΣΕΝΕΓΑΛΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 18:00
25/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΤΑΡ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 15:00
25/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ 18:00
29/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΚΑΤΑΡ 17:00
29/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ-ΣΕΝΕΓΑΛΗ 17:00
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
21/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΑΓΓΛΙΑ-ΙΡΑΝ 15:00
21/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΠΑ-ΟΥΑΛΙΑ 21:00
25/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΑΝ 12:00
25/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΑΓΓΛΙΑ-ΗΠΑ 21:00
29/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΟΥΑΛΙΑ-ΑΓΓΛΙΑ 21:00
29/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΡΑΝ-ΗΠΑ 21:00
Γ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 12:00
22/11 STADIUM 974
DOHA		 ΜΕΞΙΚΟ-ΠΟΛΩΝΙΑ 18:00
26/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 15:00
26/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΜΕΞΙΚΟ 21:00
30/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 21:00
30/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ-ΜΕΞΙΚΟ 21:00
Δ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
22/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΔΑΝΙΑ-ΤΥΝΗΣΙΑ 15:00
22/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΑΛΛΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 21:00
26/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 12:00
26/11 STADIUM 974
DOHA		 ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 18:00
30/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ 17:00
30/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 17:00
Ε’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ 15:00
23/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 18:00
27/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 12:00
27/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:00
01/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΙΑΠΩΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ 21:00
01/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21:00
ΣΤ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
23/11 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΜΑΡΟΚΟ-ΚΡΟΑΤΙΑ 12:00
23/11 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΒΕΛΓΙΟ-ΚΑΝΑΔΑΣ 21:00
27/11 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΒΕΛΓΙΟ-ΜΑΡΟΚΟ 15:00
27/11 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΚΑΝΑΔΑΣ 18:00
01/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 ΚΡΟΑΤΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ 17:00
01/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΚΑΝΑΔΑΣ-ΜΑΡΟΚΟ 17:00
Ζ’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΕΛΒΕΤΙΑ-ΚΑΜΕΡΟΥΝ 12:00
24/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΕΡΒΙΑ 21:00
28/11 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΣΕΡΒΙΑ 12:00
28/11 STADIUM 974
DOHA		 ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 18:00
02/12 STADIUM 974
DOHA		 ΣΕΡΒΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ 21:00
02/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 21:00
Η’ ΟΜΙΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
24/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-Ν. ΚΟΡΕΑ 15:00
24/11 STADIUM 974
DOHA		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΚΑΝΑ 18:00
28/11 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΓΚΑΝΑ 15:00
28/11 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 21:00
02/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 ΓΚΑΝΑ-ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 17:00
02/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 Ν. ΚΟΡΕΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 17:00
ΦΑΣΗ ΤΩΝ 16
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
03/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 Α1 – Β2 (49) 17:00
03/12 AHMAD BIN ALI STADIUM
AR-RAYYAN		 Γ1 – Δ2 (50) 21:00
04/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 Δ1 – Γ2 (52) 17:00
04/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 Β1 – Α2 (51) 21:00
05/12 AL JANOUB STADIUM
AL WAKRAH		 Ε1 – ΣΤ2 (53) 17:00
05/12 STADIUM 974
DOHA		 Ζ1 – Η2 (54) 21:00
06/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΣΤ1 – Ε2 (55) 17:00
06/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 Η1 – Ζ2 (56) 21:00
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
09/12 EDUCATION CITY STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 53 – ΝΙΚΗΤΗΣ 54 (58) 17:00
09/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 49 – ΝΙΚΗΤΗΣ 50 (57) 21:00
10/12 AL THUMAMA STADIUM
DOHA		 ΝΙΚΗΤΗΣ 55 – ΝΙΚΗΤΗΣ 56 (60) 17:00
10/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 51 – ΝΙΚΗΤΗΣ 52 (59) 21:00
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
13/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 57 – ΝΙΚΗΤΗΣ 58 (61) 21:00
14/12 AL BAYT STADIUM
AL KHOR		 ΝΙΚΗΤΗΣ 59 – ΝΙΚΗΤΗΣ 60 (21) 21:00
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
17/12 KHALIFA INTERNATIONAL STADIUM
AR-RAYYAN		 ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 61 – ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ 62 17:00
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΑΔΙΟ – ΠΟΛΗ ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
18/12 LUSAIL STADIUM
AL DAAYEN		 ΝΙΚΗΤΗΣ 61 – ΝΙΚΗΤΗΣ 62 17:00

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on Twitter Send an email 19/11/2022 | 08:13Τελευταία ενημέρωση: 19/11/2022 | 08:13
Ανάγνωση 3 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

xmas gifts

Έρευνα: Πώς θα ψωνίσουν οι Έλληνες τα Χριστούγεννα

19/11/2022 | 06:00
mariada skaki

Σκάκι: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η 9χρονη Μαριάντα Λάμπου!

18/11/2022 | 10:55
paok savidis

ΕΕΑ: «Γιώργος και Νίκος Σαββίδης παραπέμπονται για το κακούργημα του εκβιασμού»

18/11/2022 | 05:45
arkaloxori zimies seismos

ΕΕ: Ενίσχυση 1,4 εκατ. ευρώ για τον σεισμό στην Κρήτη το 2021

17/11/2022 | 19:51
171122

Ηράκλειο: 3οι Μεσογειακοί Παράκτιοι Αγώνες – Μαθητές από πέντε χώρες στον Καρτερό

17/11/2022 | 18:03
kthnotrofos

Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν για έλλειψη γαλακτοκομικών

17/11/2022 | 09:14
san siro milano

Μιλάνο: Οικολογικό «φαινόμενο» το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου στο Σαν Σίρο

17/11/2022 | 08:43
qatar mundial

Μην κατεβάζετε τα apps για το Μουντιάλ του Κατάρ, προειδοποιεί η ΕΕ

17/11/2022 | 07:06
voak

ΒΟΑΚ: Το 2023 έργα από Χανιά μέχρι Άγιο Νικόλαο

16/11/2022 | 08:05
mpasket elladajpg

Μπάσκετ: Η Ελλάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023

14/11/2022 | 23:44
Back to top button