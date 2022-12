Ωστόσο, η φάση που ξεσήκωσε ατέρμονες συζητήσεις και θύελλα αντιδράσεων, είναι αυτή του δεύτερου γκολ των Γιαπωνέζων. Ο Καόρου Μιτόμα γύρισε τη… σκοτωμένη μπάλα στην καρδιά της περιοχής και ο Τανάκα σκόραρε. Ωστόσο, από το πρώτο ριπλέι (και το δεύτερο, και το τρίτο…). φαίνεται η μπάλα να έχει περάσει ολόκληρη την τελική γραμμή του άουτ, πριν την ασίστ.

Μετά από τον έλεγχο της φάσης από τον VAR, το γκολ μέτρησε κανονικά και η Ιαπωνία απέκλεισε ουσιαστικά τη Γερμανία. Προς έκπληξη όλων, αφού όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, η μπάλα είναι καθαρά άουτ!

Τις επόμενες ώρες και ημέρες κυκλοφόρησαν πολλά σενάρια και εικόνες με γραφήματα, που τάχα αποδείκνυαν ότι η μπάλα δεν έχει βγει ολόκληρη έξω. Έγινε λόγος για τσιπάκια στην μπάλα, για αισθητήρες, για χιλιοστά της καμπύλης της μπάλας, η οποία… τέμνεται με τη νοητή προέκταση της τελικής γραμμής του γηπέδου. Κοινώς, μια υπερανάλυση μιας φάσης η οποία φαινομενικά ήταν ξεκάθαρη…

Η κουβέντα μετατοπίστηκε στην “εισβολή” της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο, με το VAR και το ημιαυτόματο οφσάιντ να μην αφήνουν περιθώρια λάθους στον διαιτητή και να απονέμουν δικαιοσύνη στο άθλημα.

Όλα αυτά μέχρι να έρθει η επίσημη ενημέρωση της FIFA για να… διαφωτίσει το ζήτημα. Η Διεθνής Ομοσπονδία ξεκαθάρισε ότι ούτε τσιπάκια ούτε αισθητήρες έκριναν την απόφαση για την περιβόητη φάση, παρά μόνο οι… διαιτητές της αναμέτρησης οι οποίοι κατέληξαν βλέποντας… την κάμερα που βρίσκεται πάνω από την τελική γραμμή!

Μάλιστα, η FIFA διάνθισε το βίντεο που ανήρτησε στο Twitter με μια άκυρη μπάλα η οποία τοποθετήθηκε αυθαίρετα πίσω από την τελική γραμμή, στη θέση περίπου που βρέθηκε στην επίμαχη φάση του γκολ της Ιαπωνίας, για να αποδείξει ότι αυτή δεν βγήκε ολόκληρη άουτ.

“Το VAR εξέτασε το δεύτερο γκολ της Ιαπωνίας στη νίκη 2-1 επί της Ισπανίας για να διαπιστώσει εάν η μπάλα ήταν εκτός ορίων. Οι διαιτητές του VAR χρησιμοποίησαν το υλικό από την κάμερα της γραμμής του τέρματος για να ελέγξουν αν η μπάλα ήταν ακόμα εν μέρει στη γραμμή ή όχι”, ανέφερε.

“Άλλες κάμερες μπορούν να προσφέρουν παραπλανητικές εικόνες, αλλά σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η μπάλα δεν ήταν εκτός ορίων”.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.

The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q

— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022