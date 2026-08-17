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Μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας basket Αγιος Νικόλαος Europlan

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
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17082026
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Η ομάδα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χρήστο Γείτονα, έναν έμπειρο και ιδιαίτερα αξιόλογο αθλητή, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει το ρόστερ μας και να προσθέσει ποιότητα και εμπειρία στην προσπάθειά μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

ΧΡΥΣΟΣ

Ο Χρήστος Γείτονας είναι γεννημένος το 1994, έχει ύψος 1,88 μ. και αγωνίζεται στις θέσεις του Shooting Guard και Small Forward. Πρόκειται για έναν αθλητή με πολυετή παρουσία στα γήπεδα της Ηπείρου και σημαντικές παραστάσεις τόσο από τα τοπικά πρωταθλήματα όσο και από τις εθνικές κατηγορίες.

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Αγωνιστική πορεία

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Ο Χρήστος Γείτονας έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της μέχρι σήμερα πορείας του με την Α.Ε. Καναλακίου, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας στις διαδοχικές ανόδους της από τη Β΄ ΕΣΚΑΒΔΕ έως τη Γ΄ Εθνική, τη διετία 2018–2020.

Στη συνέχεια αγωνίστηκε για δύο αγωνιστικές περιόδους στον Β.Α.Ο. Άρτας, αποκτώντας ακόμη περισσότερες εμπειρίες και παραστάσεις σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Την αγωνιστική περίοδο 2023–2024 επέστρεψε στην Α.Ε. Καναλακίου, συνεχίζοντας την παρουσία του στα γήπεδα της Ηπείρου.

Επόμενος σημαντικός σταθμός της καριέρας του αποτέλεσε η Δόξα Πύρρου Άρτας, η οποία το καλοκαίρι του 2024 ανακοίνωσε την απόκτησή του για την αγωνιστική περίοδο στη National League 2.
Η αγωνιστική του διαδρομή, η εμπειρία του, η συνέπεια και η αγωνιστικότητά του αποτελούν σημαντικά στοιχεία που αναμένεται να βοηθήσουν την ομάδα μας να πετύχει τους στόχους της.

Χρήστο, καλώς ήρθες στην οικογένειά μας!

Σου ευχόμαστε υγεία, μια γεμάτη αγωνιστική χρονιά και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!

Καλή αρχή στη νέα μας κοινή διαδρομή

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/08/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
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