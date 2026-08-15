Ο Μεντιλίμπαρ παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού – «Στόχος το πρωτάθλημα και η πορεία στο Europa League»

Κανονικά συνεχίζει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος τεχνικός συναντήθηκε την Παρασκευή με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη και μετά από κουβέντα που διήρκεσε για περισσότερες από δύο ώρες αποφασίστηκε να συνεχίσουν μαζί έως το τέλος της σεζόν.

Τις τελευταίες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League είχε αναπτυχθεί έντονα η φημολογία ότι ο 65χρονος τεχνικός τελειώνει από την ομάδα όμως στη συνάντηση έγινε σαφές ότι η διοίκηση διατηρεί την απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν για το ρόστερ και τις μεταγραφές που θα γίνουν και θα «τρέξουν» άμεσα. Μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2027 αλλά και η πορεία ως τον τελικό στο Europa League, εκεί όπου η ομάδα έχει εξασφαλίσει θέση στη League Phase.

Άμεσα θα γίνουν ποιοτικές προσθήκες και θα αποκτηθούν παίκτες που θα προορίζονται για βασικοί στην ομάδα.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε επίσημα για τη συνάντηση και το αποτέλεσμά της τονίζοντας ιδιαίτερα ότι «η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους (Μαρινάκης – Μεντιλίμπαρ) δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνον από όσους δε γνωρίζουν την οικογένειά μας».

Επιπλέον υπογραμμίζεται ότι στόχος εκτός από την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League είναι και ο τελικός του Europa League με την ενημέρωση να αναφέρει: « Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν. Σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότεροι και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι.Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς».

Επιπλέον προαναγγέλθηκαν αλλαγές στο σκάουτινγκ και σε όσους χειρίζονται τις μεταγραφές.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

«Σε μια πολύωρη συνάντηση σήμερα έγινε μια ξεκάθαρη, ειλικρινής συζήτηση για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος, αναγνωρίστηκαν λάθη, προτάθηκαν λύσεις και διορθωτικές αλλαγές.

Η σχέση του κ. Μαρινάκη με τον Μεντιλίμπαρ είναι μια σχέση που σφυρηλατήθηκε και ανανεώθηκε σε δύσκολες στιγμές και όχι σε πανηγυρισμούς. Η αγάπη και ο σεβασμός μεταξύ τους δεν αμφισβητήθηκε παρά μόνον από όσους δε γνωρίζουν την οικογένειά μας.

Από το Φλεβάρη του 2024 δοκιμαστήκαμε και μεγαλουργήσαμε. Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μας έζησε το όνειρο της κατάκτησης δυο Ευρωπαϊκών τίτλων και μετά, στις σεζόν 2024-25 και 2025-26 έφτασε στο επίπεδο των ελίτ ομάδων της Ευρώπης σταθερά στη βαθμολογία της UEFA, έκανε το τρεμπλ στη χρονιά που γιόρτασε τα 100 χρόνια του (Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Σούπερ Καπ) και ακόμα και την περσινή χρονιά έφτασε στους 24 του Champions League.

Η απόφασή μας είναι μετά τις ριζικές αλλαγές που έχουν ήδη αρχίσει στο σκάουτινγκ και στο μεταγραφικό κομμάτι (αφού δεν είδαμε τις επενδύσεις που έγιναν τις τρεις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους να αποδίδουν καρπούς στον αγωνιστικό χώρο) να ενισχυθεί άμεσα η ομάδα με πολύτιμες προσθήκες ανεξαρτήτως μπάτζετ και πάντα με την υπογραφή του Μεντιλίμπαρ και τη σύμφωνη γνώμη του, όπως άλλωστε συνέβαινε και μέχρι τώρα.

Ποδοσφαιριστές που θα κάνουν τη διαφορά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συνεχίζουμε μαζί για να κατακτήσουμε τα πάντα.

Ο στόχος είναι φυσικά το Πρωτάθλημα αλλά και το να βαδίσουμε όλο το δρόμο μέχρι τον τελικό του Europa League. Όσοι βρέθηκαν στο τραπέζι το πιστεύουν.

Σε λίγο θα το πιστέψουν περισσότεροι και στο τέλος θα το πιστέψουν όλοι.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται και στο τέλος κερδίζει πάντα ο Πειραιάς».

Θυμίζουμε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε πρόσφατα στην ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027. Η πρόσληψή του είχε ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2024 και από τότε έως σήμερα με τον Βάσκο στον πάγκο του ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει το Conference League (2024), το πρωτάθλημα και το Κύπελλο (2025) και το Σούπερ Καπ (2026).

O Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα το Σάββατο (22/8, 22:00) με τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκη ενώ στην Ευρώπη θα ξεκινήσει στις 16 ή 17 Σεπτεμβρίου στη League Phase του Europa League.