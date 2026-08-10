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Μεγάλη Βρετανία: Η κλιματική αλλαγή καθυστερεί την έναρξη πρωταθλήματος

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/08/2026
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Στο όνομα της κλιματικής αλλαγής -που μετατράπηκε, άσχετα αν είναι ή δεν είναι, σε κρίση- η ανθρωπότητα αποκτά ένα νέο πρόβλημα. Κυρίως πολιτικού περιεχομένου. Όπως και να έχει όμως, η ξηρασία έχει έρθει σε μέρη που κάποτε έβρεχε συνέχεια. Η άνοδος της θερμοκρασίας σίγουρα δεν βοηθά τις υπαίθριες δραστηριότητες, ειδικά το καλοκαίρι. Γι’ αυτό (υποτίθεται) στο Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA γινόντουσαν τα διαλείμματα ενυδάτωσης (hydration breaks), αλλά υπάρχουν μέρη και πρωταθλήματα που δεν σώζονται απλώς με ένα διάλειμμα και μερικές γουλιές νερό. Γι’ αυτό και προέκυψαν αναβολές.

ΧΡΥΣΟΣ

Το πρωτάθλημα του Νόρφολκ και του Σάφοκ μετέθεσε την έναρξη της σεζόν για τα τέλη Αυγούστου, καθώς η κατάσταση των αγωνιστικών χώρων της Anglian Combination League, στην οποία συμμετέχουν 85 ερασιτεχνικές ομάδες και συνθέτουν την 11η κατηγορία των εθνικών πρωταθλημάτων της Αγγλίας, είναι αποκαρδιωτική.

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Τα γήπεδα είναι «σκληρά σαν πέτρα, έχουν ξεραθεί και «επικίνδυνα για τους παίκτες», σύμφωνα με όσα έκρινε στην έκτακτη συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιου του πρωταθλήματος και ανακοίνωσε ομόφωνα πως «η έναρξη της δράσης αναβάλλεται»

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Επίσης, αναφέρθηκε ότι αρκετά φιλικά προετοιμασίας χρειάστηκε να ακυρωθούν εξαιτίας της ξηρασίας, ενώ οι αγώνες που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα «πολλούς τραυματισμούς».

Ο πιο ξερός καιρός από το 1836 και μετά

Σε ανακοίνωσή του προς όλους τους συλλόγους, τους παίκτες και τους αξιωματούχους του πρωταθλήματος, επιβεβαίωσε ότι η έναρξη της σεζόν θα καθυστερήσει έως τις 29 Αυγούστου.

«Το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση είναι η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παικτών, των αξιωματούχων και όλων όσοι συμμετέχουν στην ημέρα του αγώνα, σε έναν Ιούλιο που ήταν ο πιο ξηρός και θερμός από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές, το 1836», δήλωσε ο πρόεδρος του πρωταθλήματος, Ντέιλ Μπράουν, στην ανακοίνωση.

«Τα περισσότερα γήπεδα των ομάδων μας διαθέτουν φυσικό χλοοτάπητα και οι συνθήκες του εδάφους είναι εξαιρετικά ξηρές, με τα γήπεδα να έχουν γίνει σκληρά σαν πέτρα».

Ο Μπράουν πρόσθεσε: «Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση και σίγουρα δεν θα ικανοποιήσει όλους τους συλλόγους».

Κύματα καύσωνα και καθόλου βροχοπτώσεις

Η απόφαση του πρωταθλήματος έρχεται έπειτα από μια σειρά κυμάτων καύσωνα στην περιοχή, καθώς και από εξαιρετικά σπάνιες βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν αφήσει μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας εμφανώς ξεραμένο.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο καταγράφηκαν θερμοκρασίες-ρεκόρ. Τον περασμένο μήνα κηρύχθηκε κατάσταση ξηρασίας στη μισή Αγγλία, ενώ πολλές εταιρείες ύδρευσης επέβαλαν απαγορεύσεις χρήσης λάστιχου ποτίσματος. Μια τέτοια απαγόρευση από την Anglian Water, η οποία καλύπτει το Νόρφολκ και το Σάφοκ, βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 Ιουλίου.

Εναέριες φωτογραφίες αποκαλύψει τα ξεραμένα πάρκα και τους ταλαιπωρημένους αθλητικούς χώρους, χωρίς σχεδόν κανένα ίχνος πρασίνου, με εξαίρεση ορισμένα γήπεδα γκολφ και ιδιωτικά σχολεία, τα οποία απολαμβάνουν αμφιλεγόμενες εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις ποτίσματος.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/08/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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