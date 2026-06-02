Με το δεξί ξεκινά ο μήνας για τις ομάδες μπάσκετ του Αγίου Νικολάου

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου Καλαθοσφαίριση Europlan ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Χρήστο Μαυρόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει να βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του αντρικού αγωνιστικού τμήματος, καθώς και του εφηβικού τμήματος για τη νέα αγωνιστική σεζόν 2026 – 2027.

Η διοίκηση της ομάδας εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό του και πιστεύει πως, με σκληρή δουλειά και κοινό όραμα, η νέα χρονιά θα φέρει ακόμη περισσότερες επιτυχίες και πρόοδο για τον σύλλογο.