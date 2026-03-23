Με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη η Μαριγκόνα

Στο Καραϊσκάκη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΛ είναι η Μαριγκόνα. Το μοντέλο από το Κόσοβο που τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στην Ελλάδα και έγινε γνωστή στο πανελλήνιο μέσα από ένα πλάνο σε αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της αγαπημένης της ομάδας ντυμένη φυσικά με την ερυθρόλευκη φανέλα.

H Μαριγκόνα φόρεσε τη φανέλα με το Νο7 την οποία όπως όλα δείχνουν από το καλοκαίρι θα ανήκει και πάλι στον Κώστα Φορτούνη.