CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Με αιγαιοπελαγίτικη αύρα η Τελετή Έναρξης της Aegean Regatta 2025 στη Λήμνο

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Πλώρη για τον Άγιο Ευστράτιο έβαλαν το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου, τα σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta, το διεθνή αγώνα ιστιοπλοΐας που διεξάγεται για 24η φορά και συνεχίζει να γράφει ιστορία στο πανέμορφο Αιγαίο Πέλαγος.

Η αυλαία του αγώνα άνοιξε το βράδυ της Κυριακής στη Μύρινα της Λήμνου με την Τελετή Έναρξης μπροστά από στο Δημαρχείο Λήμνου, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Εμμανουήλ Κουτουλάκη, ο οποίος καλωσόρισε τους σχεδόν 500  ιστιοπλόους που μετέχουν στον αγώνα και τόνισε ότι η Aegean Regatta όλα αυτά τα χρόνια έχει τονώσει τα ακριτικά νησιά, έχει φέρει σε επαφή ιστιοπλόους από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ έδωσε τη δυνατότητα σε όλους να γνωρίσουν τις ομορφιές των νησιών τους Αρχιπελάγους.

ΧΡΥΣΟΣ

Χαιρετισμό απηύθυναν η Δήμαρχος Λήμνου Ελεωνόρα Γεώργα και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος. Προσφέρθηκαν τοπικά προϊόντα, παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί ενώ το κέφι ανέβηκε στα ύψη με τα «Τραγούδια του Αιγαίου» από την ορχήστρα του Β. Πιτσικά με τους ιστιοπλόους και τους κατοίκους της Μύρινας να χορεύουν χέρι – χέρι, σε ένα γνήσιο αιγαιοπελαγίτικο γλέντι.

NOVA

Οι μετέχοντες στη «Ρεγκάτα του Αιγαίου» γνώρισαν από πρώτο χέρι τη λημνιώτικη φιλοξενία καθώς κατά την εγγραφή προσφέρθηκε στα πληρώματα του κάθε σκάφους πακέτο τοπικών προϊόντων (κρασί, βενιζελικά, φλωμάρια, παξιμάδια, κτλ) . Επίσης το Σάββατο έγινε γευσιγνωσία τοπικών συνταγών και οίνων ώστε να γνωρίσουν όλοι την υπέροχη Κουζίνα της Λήμνου.

Τα ιστιοπλοϊκά θα φτάσουν στον Άγιο Ευστράτιο, εντός της Δευτέρας καλύπτοντας απόσταση 21 ναυτικών μιλίων και το βράδυ είναι προγραμματισμένη στο νησί, η απονομή των επάθλων στους νικητές του πρώτου σκέλους. Την Τρίτη 26 Αυγούστου θα ανοίξουν πανιά για το Πλωμάρι της Λέσβου, στο μεγαλύτερο σκέλος της ρεγκάτας απόστασης περίπου 76 ναυτικών μιλίων.

Την Aegean Regatta 2025 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Η Aegean Regatta αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνη. Γίνεται με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Χορηγός: Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8 και SkipperONDECK

Αθλοθέτης Διαδρομής: Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Αυτή είναι η 12άδα της Ελλάδας για το Eurobasket 2025

25/08/2025

Η Aegean Regatta 2025 με 64 σκάφη ξεκινά το υπέροχο ταξίδι της στο Αιγαίο Πέλαγος

22/08/2025

Στην τελική ευθεία για την Aegean Regatta 2025 – Tις 50 έφτασαν οι συμμετοχές

19/08/2025

Τα ζευγάρια των πλέι οφ του Champions League και ο Ολυμπιακός

13/08/2025

To Promo Video της Aegean Regatta 2025 με τίτλο: Ανακαλύψτε την ομορφιά του Αιγαίου Πελάγους

11/08/2025

Η Aegean Regatta ανοίγει πανιά για 24η φορά από τη Μύρινα της Λήμνου

07/08/2025

Το νέο υπερσύγχρονο Μουσείο του Ολυμπιακού | +photos

01/08/2025

Το «CEV Beach Volley European Cup Final» έρχεται στο «TUI Magic Life Candia Maris» στις 6-9 Νοεμβρίου

01/08/2025
sef olumpiakos

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό

31/07/2025

Ο Πρόεδρος Σπύρος Καπράλος κήρυξε την λήξη του Ευρωπαϊκού Ολυμπιακού φεστιβάλ νέων

28/07/2025
Back to top button