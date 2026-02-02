Καταγγελίες Καραπαπά για τραμπουκισμούς στο γήπεδο της ΑΕΚ σε Μεντιλίμπαρ και την αποστολή του Ολυμπιακού

Αρκετή ώρα μετά το τέλος του αγώνα, κι αφού είχαν προηγηθεί τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, από την πλευρά του Ολυμπιακού προχώρησαν μέσω διαρροής σε καταγγελία για όσα συνέβησαν στο γήπεδο της Ένωσης.

Από τον Ολυμπιακό έκαναν λόγο για τραμπουκισμούς με την είσοδο του κ.Ηλιόπουλου και την λεκτική επίθεση στους διαιτητές, οι οποίοι όπως σημείωναν ήταν για πρώτη φορά μόνοι τους στο γήπεδο χωρίς αστυνομικούς γύρω του, ενώ το ίδιο συνέβη και στα αποδυτήρια.

Από κει και πέρα έκαναν λόγο για επίθεση και στην αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία προκάλεσε την αντίδραση των ερυθρόλευκων που ανάγκασε τον κ. Ηλιόπουλο να αποχωρήσει, αλλά φεύγοντας επιτέθηκε λεκτικά ακόμα και στον κ. Μεντιλίμπαρ τόσο την ώρα που κατευθυνόταν στο χώρο του flash interview , όσο και μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου.

Λίγο αργότερα όμως ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου κατήγγειλε και επίσημα όλα τα παραπάνω δίνοντας μάλιστα και περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι, είδαν όλοι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό που έγινε στο γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι στη φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις. Έπειτα είδαμε την εισβολή του κ.Ηλιόπουλου. Παρά την προσπάθειά μας να ηρεμήσει, αυτό συνεχίστηκε. Θέλω να καταγγείλω αυτή τη συμπεριφορά κι έπειτα ύβρεις και απειλές στ’ αποδυτήρια.

Είμαστε Ολυμπιακός και δεν απειλούμαστε, ούτε μπορούμε να υποστούμε αυτό τον τραμπουκισμό κοιτάζοντας απλά. Το γεγονός πως αυτός ο κύριος που είναι ενάμιση χρόνο στο ποδόσφαιρο και μας έχει χαρίσει στιγμές γέλιου, αλλά τώρα σοβαρεύει το πράγμα. Απηύθυνε προσωπικές απειλές.

Έφτασε το σημείο να υβρίσει και να επιτεθεί ακόμα και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η πρώτη φορά που είδαμε τέτοια εικόνα, ήταν απόψε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί προς τον κ.Μεντιλίμπαρ. Ξέρουμε κι εμείς το ποιόν του καθενός. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Θέλω να δω ποιος εισαγγελέας θ’ ασχοληθεί με αυτή την συμπεριφορά, την πρόκληση, όλο αυτό το σόου.

Πρέπει να ντρέπονται. Περιμένω να δω τις εκθέσεις των αξιωματούχων, των παρατηρητών, των διαιτητών για να δούμε αν αποτυπώνεται η αλήθεια».

ΑΕΚ: «Ο κ. Ηλιόπουλος είναι καταγγέλλων και ο καταγγέλλων ποτέ δεν τρέπεται σε φυγή»

Οι τοποθετήσεις του κ. Καραπαπά και η διαρροή του Ολυμπιακού προκάλεσαν την αντίδραση της ΑΕΚ η οποία στη δική της μεταμεσονύχτια τοποθέτηση αναφέρει:

«Για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας:

Ο κ. Ηλιόπουλος δεν τράπηκε σε καμία φυγή, ήταν στο γήπεδο μέχρι τις 00.10. Ο κ. Ηλιόπουλος είναι καταγγέλλων και ο καταγγέλλων ποτέ δεν τρέπεται σε φυγή. Αυτοί που καταγγέλλονται πρέπει να κρύβονται. Είναι κι αυτό στα πλαίσια των μυθευμάτων που αρέσκονται κάποιοι…

Φαντασιοπληξίες είναι και τα περί τραμπουκισμών… Εξ’ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια. Δεν υπήρξε καμία βιαιοπραγία και τραμπουκισμοί. Τα ψέματα τους προφανώς έχουν κοντά πόδια. Σε αντίθεση με αυτούς που χτύπησαν τον Ρότα και τον Κοϊτά στο γήπεδο τους. Ολοι θυμούνται τον ξυλοδαρμό τους, το θέμα είναι στην εισαγγελία και έχουν αναγνωριστεί οι δράστες, στο Καραϊσκάκη.

Όσο για τον Μεντιλίμπαρ, ο κ. Ηλιόπουλος είπε στους μεταφραστές του να του μεταφέρουν ότι δεν έχει τίποτα μαζί του κι ότι έχει με την ντροπή από κάποιους στον χώρο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Όλοι όσοι διασπείρουν συκοφαντίες θα βρεθούν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης.