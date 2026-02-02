CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Καταγγελίες Καραπαπά για τραμπουκισμούς στο γήπεδο της ΑΕΚ σε Μεντιλίμπαρ και την αποστολή του Ολυμπιακού

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Αρκετή ώρα μετά το τέλος του αγώνα, κι αφού είχαν προηγηθεί τα όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΑΕΚ, από την πλευρά του Ολυμπιακού προχώρησαν μέσω διαρροής σε καταγγελία για όσα συνέβησαν στο γήπεδο της Ένωσης.

Από τον Ολυμπιακό έκαναν λόγο για τραμπουκισμούς με την είσοδο του κ.Ηλιόπουλου και την λεκτική επίθεση στους διαιτητές, οι οποίοι όπως σημείωναν ήταν για πρώτη φορά μόνοι τους στο γήπεδο χωρίς αστυνομικούς γύρω του, ενώ το ίδιο συνέβη και στα αποδυτήρια.

ΧΡΥΣΟΣ

Από κει και πέρα έκαναν λόγο για επίθεση και στην αποστολή του Ολυμπιακού, η οποία προκάλεσε την αντίδραση των ερυθρόλευκων που ανάγκασε τον κ. Ηλιόπουλο να αποχωρήσει, αλλά φεύγοντας επιτέθηκε λεκτικά ακόμα και στον κ. Μεντιλίμπαρ τόσο την ώρα που κατευθυνόταν στο χώρο του flash interview , όσο και μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου.

Λίγο αργότερα όμως ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου κατήγγειλε και επίσημα όλα τα παραπάνω δίνοντας μάλιστα και περισσότερες λεπτομέρειες.

NOVA

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το αγωνιστικό κομμάτι, είδαν όλοι ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό που έγινε στο γήπεδο δεν το έχουμε ξαναδεί. Τουλάχιστον 30 άνθρωποι στη φυσούνα χωρίς διαπιστεύσεις. Έπειτα είδαμε την εισβολή του κ.Ηλιόπουλου. Παρά την προσπάθειά μας να ηρεμήσει, αυτό συνεχίστηκε. Θέλω να καταγγείλω αυτή τη συμπεριφορά κι έπειτα ύβρεις και απειλές στ’ αποδυτήρια.

Είμαστε Ολυμπιακός και δεν απειλούμαστε, ούτε μπορούμε να υποστούμε αυτό τον τραμπουκισμό κοιτάζοντας απλά. Το γεγονός πως αυτός ο κύριος που είναι ενάμιση χρόνο στο ποδόσφαιρο και μας έχει χαρίσει στιγμές γέλιου, αλλά τώρα σοβαρεύει το πράγμα. Απηύθυνε προσωπικές απειλές.

Έφτασε το σημείο να υβρίσει και να επιτεθεί ακόμα και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η πρώτη φορά που είδαμε τέτοια εικόνα, ήταν απόψε. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί προς τον κ.Μεντιλίμπαρ. Ξέρουμε κι εμείς το ποιόν του καθενός. Το τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Θέλω να δω ποιος εισαγγελέας θ’ ασχοληθεί με αυτή την συμπεριφορά, την πρόκληση, όλο αυτό το σόου.

Πρέπει να ντρέπονται. Περιμένω να δω τις εκθέσεις των αξιωματούχων, των παρατηρητών, των διαιτητών για να δούμε αν αποτυπώνεται η αλήθεια».

ΑΕΚ: «Ο κ. Ηλιόπουλος είναι καταγγέλλων και ο καταγγέλλων ποτέ δεν τρέπεται σε φυγή»

Οι τοποθετήσεις του κ. Καραπαπά και η διαρροή του Ολυμπιακού προκάλεσαν την αντίδραση της ΑΕΚ η οποία στη δική της μεταμεσονύχτια τοποθέτηση αναφέρει:

«Για την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας:

Ο κ. Ηλιόπουλος δεν τράπηκε σε καμία φυγή, ήταν στο γήπεδο μέχρι τις 00.10. Ο κ. Ηλιόπουλος είναι καταγγέλλων και ο καταγγέλλων ποτέ δεν τρέπεται σε φυγή. Αυτοί που καταγγέλλονται πρέπει να κρύβονται. Είναι κι αυτό στα πλαίσια των μυθευμάτων που αρέσκονται κάποιοι…

Φαντασιοπληξίες είναι και τα περί τραμπουκισμών… Εξ’ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια. Δεν υπήρξε καμία βιαιοπραγία και τραμπουκισμοί. Τα ψέματα τους προφανώς έχουν κοντά πόδια. Σε αντίθεση με αυτούς που χτύπησαν τον Ρότα και τον Κοϊτά στο γήπεδο τους. Ολοι θυμούνται τον ξυλοδαρμό τους, το θέμα είναι στην εισαγγελία και έχουν αναγνωριστεί οι δράστες, στο Καραϊσκάκη.

Όσο για τον Μεντιλίμπαρ, ο κ. Ηλιόπουλος είπε στους μεταφραστές του να του μεταφέρουν ότι δεν έχει τίποτα μαζί του κι ότι έχει με την ντροπή από κάποιους στον χώρο του Ελληνικού Ποδοσφαίρου. Όλοι όσοι διασπείρουν συκοφαντίες θα βρεθούν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 02/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 02/02/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

uefa

Η UEFA αρνήθηκε την αναβολή του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λιόν

27/01/2026

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ σε σοβαρό τροχαίο στη Ρουμανία

27/01/2026

Αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας Μπάσκετ Άγιος Νικόλαος Europlan

17/01/2026

Ξεκινά στο Δήμο Αγίου Νικολάου το πρόγραμμα «Άθληση για όλους»

15/01/2026

Κύπελλο Ελλάδος: Τα ζευγάρια των ημιτελικών και οι ημερομηνίες των αγώνων

15/01/2026

Πρώτη νίκη του 2026 για την ομάδα μπάσκετ Αγιος Νικόλαος Europlan

12/01/2026

Σούπερ Καπ: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του τελικού στο Παγκρήτιο

03/01/2026

Ολυμπιακός κατά ΕΠΟ, ΚΕΔ, Γκαγκάτση και Λανουά

24/12/2025

Οργή του ιδιοκτήτη του ΟΦΗ για τη διαιτησία στον αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

22/12/2025

Άγιος Νικόλαος Europlan – Δύο νίκες με κορυφαία αγωνιστική παρουσία

22/12/2025
Back to top button