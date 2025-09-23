SPORTS
Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της σεζόν 2024-25 ο Μουζακίτης
Οι Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού, Χαράλαμπος Κωστούλας (πρώην του Ολυμπιακού και νυν της Μπράιτον) και Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ ήταν οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου νέου ποδοσφαιριστή της σεζόν 2024-2025 στη γιορτή του ΠΣΑΠΠ.
Το βραβείο πήγε στα χέρια του Χρήστου Μουζακίτη, ο οποίος μάλιστα το αφιέρωσε στον πατέρα του που όπως είπε συγκινημένος «δεν μπορούσε να δώσει το “παρών” γιατί είχε μια δύσκολη στιγμή».
