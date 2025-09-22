CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Η UEFA σκέφτεται την αποπομπή του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις

Η Ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου δέχεται πιέσεις για να «αποβάλλει» το Ισραήλ, που από την πλευρά του επιστρατεύει συμμάχους σε διπλωματικό και αθλητικό επίπεδο για να το αποτρέψει.

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Κάτι παραπάνω από κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για το πως θα συνεχιστούν από δω και πέρα τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα καθώς όπως αποκαλύπτουν τα ΜΜΕ του Ισραήλ η UEFA δέεται ασφυκτικές πιέσεις για να ανακοινώσει την αποβολή της χώρας από τις διοργανώσεις της.

Όπως αναφέρουν στην ηλεκτρονική τους έκδοση οι «The Times of Israel» «…το Κατάρ, ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότες της UEFA, πιέζει έντονα ώστε την Τρίτη να διεξαχθεί ψηφοφορία για την αποβολή του Ισραήλ από όλες τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις».

ΧΡΥΣΟΣ

Όσοι απορούν για το πως το Κατάρ εμπλέκεται στην όλη ιστορία, η απάντηση έχει να κάνει με την ισραηλινή επιχείρηση στη Ντόχα εναντίον στελεχών της Χαμάς νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, που είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσουν» οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, αν το ζήτημα τεθεί σε ψηφοφορία, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εγκριθεί, καθώς μόλις δύο ή τρεις από τις 20 χώρες-μέλη του εκτελεστικού οργάνου εμφανίζονται σταθερά αντίθετες σε μια τέτοια απόφαση».

NOVA

Την ίδια ώρα η ισραηλινή ομοσπονδία ποδοσφαίρου προσπαθεί να αποτρέψει αυτήν την εξέλιξη έχοντας ενεργοποιήσει και την πολιτική ηγεσία της χώρας και η εκτίμηση είναι ότι χώρες όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ισραήλ συμμετέχει αυτή την περίοδο σε προκριματικά του Μουντιάλ υπό την οργάνωση της UEFA, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ πρόκειται να αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ για το Europa League και αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει συναγερμό και στην Θεσσαλονίκη (όπου θεωρητικά θα ταξιδέψει αύριο η αποστολή των Ισραηλινών).

Βέβαια πέρα από το Κατάρ, που πιέζει για τους δικούς του λόγους, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακόμη διεθνής κατακραυγή μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, με τις φωνές που ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ, παρομοιάζοντας την περίπτωση με τον αποκλεισμό της Ρωσίας το 2022, να πληθαίνουν.

Στα γήπεδα όλης της Ευρώπης έχουν εμφανιστεί πανό με τέτοιου είδους μηνύματα και η σημερινή ημέρα (στο περιθώριο της εκδήλωσης για την απονομή της Χρυσής Μπάλας) είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 22/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Τέλος ο Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από την Κηφισιά

15/09/2025

Eurobasket 2025: Οι πρώτες δηλώσεις προπονητή και παικτών μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

15/09/2025

H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δίνει 136.515 σε έξι αθλητικές ομοσπονδίες για Ολυμπιακή Προετοιμασία

12/09/2025

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Αυτή είναι η επιστολή προς την EuroLeague για την έδρα του Final-4 του 2026»

06/09/2025

Super League: Άλλαξε ο τρόπος επαναφοράς της μπάλας από τα ball boys

04/09/2025

Υπέγραψε ο Ποντένσε το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό

02/09/2025

Η Aegean Regatta 2025 αποχαιρέτησε από τη Μυτιλήνη το Αιγαίο Πέλαγος – Οι νικητές του αγώνα

01/09/2025

Τα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

31/08/2025

Η Αegean Regatta 2025 κατευθύνεται στη Μυτιλήνη για το μεγάλο φινάλε

30/08/2025

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ προκρίθηκαν στη League Phase του Europa και του Conference League

29/08/2025
Back to top button