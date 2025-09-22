Η UEFA σκέφτεται την αποπομπή του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις

Κάτι παραπάνω από κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για το πως θα συνεχιστούν από δω και πέρα τα Ευρωπαϊκά Κύπελλα καθώς όπως αποκαλύπτουν τα ΜΜΕ του Ισραήλ η UEFA δέεται ασφυκτικές πιέσεις για να ανακοινώσει την αποβολή της χώρας από τις διοργανώσεις της.

Όπως αναφέρουν στην ηλεκτρονική τους έκδοση οι «The Times of Israel» «…το Κατάρ, ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότες της UEFA, πιέζει έντονα ώστε την Τρίτη να διεξαχθεί ψηφοφορία για την αποβολή του Ισραήλ από όλες τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις».

Όσοι απορούν για το πως το Κατάρ εμπλέκεται στην όλη ιστορία, η απάντηση έχει να κάνει με την ισραηλινή επιχείρηση στη Ντόχα εναντίον στελεχών της Χαμάς νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, που είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσουν» οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, αν το ζήτημα τεθεί σε ψηφοφορία, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα εγκριθεί, καθώς μόλις δύο ή τρεις από τις 20 χώρες-μέλη του εκτελεστικού οργάνου εμφανίζονται σταθερά αντίθετες σε μια τέτοια απόφαση».

Την ίδια ώρα η ισραηλινή ομοσπονδία ποδοσφαίρου προσπαθεί να αποτρέψει αυτήν την εξέλιξη έχοντας ενεργοποιήσει και την πολιτική ηγεσία της χώρας και η εκτίμηση είναι ότι χώρες όπως η Γερμανία και η Ουγγαρία θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ισραήλ συμμετέχει αυτή την περίοδο σε προκριματικά του Μουντιάλ υπό την οργάνωση της UEFA, ενώ η Μακάμπι Τελ Αβίβ πρόκειται να αντιμετωπίσει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ για το Europa League και αυτή η εξέλιξη έχει προκαλέσει συναγερμό και στην Θεσσαλονίκη (όπου θεωρητικά θα ταξιδέψει αύριο η αποστολή των Ισραηλινών).

Βέβαια πέρα από το Κατάρ, που πιέζει για τους δικούς του λόγους, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακόμη διεθνής κατακραυγή μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, με τις φωνές που ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ, παρομοιάζοντας την περίπτωση με τον αποκλεισμό της Ρωσίας το 2022, να πληθαίνουν.

Στα γήπεδα όλης της Ευρώπης έχουν εμφανιστεί πανό με τέτοιου είδους μηνύματα και η σημερινή ημέρα (στο περιθώριο της εκδήλωσης για την απονομή της Χρυσής Μπάλας) είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.