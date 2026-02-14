CAFE MELI
Η μεγάλη οικογένεια του ΑΟΑΝ έκοψε την πίτα της | +Video

14/02/2026
Σε μια υπέροχη, φωτεινή και γεμάτη συγκίνηση ημέρα, ο Αθλητικός Όμιλος Αγίου Νικολάου (ΑΟΑΝ) πραγματοποίησε την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας για το 2026, στις προπονητικές εγκαταστάσεις του συλλόγου στην περιοχή της Αμμούδας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια πραγματική γιορτή για όλη την “κυανόλευκη” οικογένεια, καθώς το «παρών» έδωσαν όλοι οι αθλητές μικροί και μεγάλοι… οι προπονητές, οι γονείς, φίλοι του σωματείου και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο. Η μαζική συμμετοχή επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά πως ο ΑΟΑΝ δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που ενώνει ανθρώπους, γενιές και αξίες.

Τιμητικές Παρουσίες

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αποδεικνύοντας τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας στο έργο του συλλόγου. Μεταξύ αυτών ήταν η βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Νίκος Δολαψάκης ως εκπρόσωπος του βουλευτή Γιάννη Πλακιωτάκη, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανόλης Μενεγάκης, οι αντιδήμαρχοι Στέργιος Ατσαλάκης και Αντώνης Μαυρής, ο δημοτικός σύμβουλος Κώστας Καστελλιανάκης, οι αντιδήμαρχοι Οροπεδίου Λασιθίου Μανόλης Περυσινάκης και Αγγέλα Χατζάκη, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου Δημήτρης Αγαπητός, ο πρόεδρος της ΔΑΕΑΝ Γιώργος Αστρουλάκης, ενώ την ΕΠΣ Λασιθίου εκπροσώπησε το μέλος της Μιχάλης Παπαγεωργίου.

Ευλογία και Μήνυμα Νέας Αρχής

Την πίτα ευλόγησε και τέλεσε αγιασμό ο π. Γεώργιος Τζάβλας, μεταφέροντας ευχές για υγεία, δύναμη και πρόοδο σε όλους. Την κοπή της βασιλόπιτας πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΑΟΑΝ, Μάνος Μακράκης, ο οποίος ευχαρίστησε όλους για τη διαρκή στήριξη και τόνισε τη σημασία της ενότητας, της συλλογικής προσπάθειας και της επένδυσης στη νέα γενιά.

Έντεκα Φλουριά – Έντεκα Χαμόγελα

Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας αποτέλεσαν τα έντεκα φλουριά, ένα για κάθε τμήμα της Ακαδημίας. Τα δώρα ήταν εντυπωσιακά και ανεκτίμητης συναισθηματικής αξίας: φανέλες της Εθνικής Ομάδας και των κορυφαίων ελληνικών συλλόγων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, ΟΦΗ, Ηρακλή, Αστέρα Τρίπολης, Πανσερραϊκού και φυσικά του ΑΟΑΝ προσφορά των ίδιων των ΠΑΕ και φορεμένες από τους ποδοσφαιριστές τους.

Η λάμψη στα μάτια των παιδιών επιβεβαίωσε πως τέτοιες στιγμές μένουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη τους.

Η κοπή της βασιλόπιτας του 2026 δεν ήταν απλώς μια εθιμοτυπική εκδήλωση. Ήταν μια ισχυρή υπενθύμιση ότι ο ΑΟΑΝ συνεχίζει να πορεύεται με όραμα, συνέπεια και βαθιά πίστη στη δύναμη της οικογένειας και της συνεργασίας.

