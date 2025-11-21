Η δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου – «Αγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση Europlan»

Ο Αγίος Νικόλαος καλαθοσφαίριση Europlan συνεχίζει δυναμικά τις υποχρεώσεις του στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΚ, με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις για Παιδικό, Ανδρικό και Εφηβικό τμήμα το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου – 11:00

Πρωτάθλημα Παίδων Β’ Όμιλος

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ vs ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2

Η παιδική ομάδα υποδέχεται την Ιεράπετρα 2, επιδιώκοντας μια ακόμη θετική εμφάνιση μπροστά στο κοινό της και τη συνέχιση της καλής πορείας της στο πρωτάθλημα.

Κλειστό Χανίων – 18:00

Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης

ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ vs ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Η ανδρική ομάδα ταξιδεύει στα Χανιά για μια απαιτητική αναμέτρηση με τον ΟΑΧ. Οι παίκτες του κόουτς Μανόλη Καρλάφτη στοχεύουν σε μια ανταγωνιστική εμφάνιση και στη διεκδίκηση σημαντικών βαθμών εκτός έδρας.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου – 15:00

Πρωτάθλημα Εφήβων Β’ Κρήτης

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ vs ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

Οι Έφηβοι του συλλόγου φιλοξενούν την ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ, με στόχο μια δυνατή εμφάνιση που θα ενισχύσει την παρουσία τους στη βαθμολογία.

Ο Αγίος Νικόλαος καλαθοσφαίριση Europlan καλεί το φίλαθλο κοινό να στηρίξει τις ομάδες του με την παρουσία και το χειροκροτημα του.

Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές μας!