CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Η δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου – «Αγιος Νικόλαος Καλαθοσφαίριση Europlan»

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

MARIS L

Ο  Αγίος Νικόλαος καλαθοσφαίριση  Europlan συνεχίζει δυναμικά τις υποχρεώσεις του στα πρωταθλήματα της ΕΚΑΣΚ, με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις για Παιδικό, Ανδρικό και Εφηβικό τμήμα το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου – 11:00
Πρωτάθλημα Παίδων Β’ Όμιλος
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ vs ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 2

ΧΡΥΣΟΣ

Η παιδική ομάδα υποδέχεται την Ιεράπετρα 2, επιδιώκοντας μια ακόμη θετική εμφάνιση μπροστά στο κοινό της και τη συνέχιση της καλής πορείας της στο πρωτάθλημα.

Κλειστό Χανίων – 18:00
Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ vs ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

NOVA

Η ανδρική ομάδα ταξιδεύει στα Χανιά για μια απαιτητική αναμέτρηση με τον ΟΑΧ. Οι παίκτες του κόουτς Μανόλη Καρλάφτη  στοχεύουν σε μια ανταγωνιστική εμφάνιση και στη διεκδίκηση σημαντικών βαθμών εκτός έδρας.

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κλειστό Γυμναστήριο Αγίου Νικολάου – 15:00
Πρωτάθλημα Εφήβων Β’ Κρήτης
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ vs ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

Οι Έφηβοι του συλλόγου φιλοξενούν την ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ, με στόχο μια δυνατή εμφάνιση που θα ενισχύσει την παρουσία τους στη βαθμολογία.

Ο  Αγίος Νικόλαος καλαθοσφαίριση  Europlan   καλεί το φίλαθλο κοινό να στηρίξει τις ομάδες του με την παρουσία και το χειροκροτημα του.
Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές μας!

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 21/11/2025Τελευταία ενημέρωση: 21/11/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ολυμπιακός: Ο Χρήστος Μουζακίτης στη μεταγραφική λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19/11/2025

Εντυπωσιακή νίκη του Αγίου Νικολάου Europlan επί του ΑΟΚ Ιεράπετρας με 102-63

16/11/2025

Ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τους χορηγούς και υποστηρικτές του Ν.Ο.Α.Ν.

16/11/2025

Ευρωπαϊκοί τελικοί Beach Volley για πρώτη φορά στην Κρήτη

14/11/2025

Μεγάλο «διπλό» για τον Άγιο Νικόλαο EUROPLAN στο Ρέθυμνο (64-69)

10/11/2025

Αγωνιστικές υποχρεώσεις ομάδων μπάσκετ Αγίου Νικολάου Europlan

08/11/2025

ΕΟΕ: Eπίσκεψη στις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων Los Angeles 2028

27/10/2025

Ιεράπετρα: Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν τα «ΚΓ΄ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ»

27/10/2025

Πρώτη νίκη για τον Άγιο Νικόλαο Europlan στο Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης

27/10/2025

25 Οκτωβρίου 1959: Αρχίζει το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής

25/10/2025
Back to top button