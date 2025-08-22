Η Aegean Regatta 2025 με 64 σκάφη ξεκινά το υπέροχο ταξίδι της στο Αιγαίο Πέλαγος

Aπό τη Μύρινα της Λήμνου θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας τα σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta 2025, το νέο τους ταξίδι στο πανέμορφο Αιγαίο Πέλαγος.

Συμμετοχή στο διεθνή ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Aνοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, έχουν δηλώσει 64 σκάφη με περισσότερους από 500 ιστιοπλόους από 8 χώρες.

Η Αegean Regatta ξεκίνησε το 2001, για να φέρει Έλληνες και ξένους ιστιοπλόους πιο κοντά στο Αιγαίο Πέλαγος και τους κατοίκους του, αναδεικνύοντας νησιά και προορισμούς που δύσκολα θα επισκέπτονταν, καθώς και να τονώσει οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες, ένας στόχος που όλα αυτά τα χρόνια έχει επιτευχθεί με το παραπάνω.

Για τη Ρεγκάτα του Αιγαίου, ο Πρόεδρος του συντονιστή Ομίλου Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μυτιλήνης Mπάμπης Ανιτσάκης δήλωσε: «Η Aegean Regatta 2025, ο μεγαλύτερος αγώνας Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης που διοργανώνει η Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους του Ανατολικού Αιγαίου (ΑΣΙΑΘ Ρόδου, ΝΟ Σάμου, ΠΕΚΕΒ Χίου, ΙΟ Χίου, ΛΟΙΑΘ Μυτιλήνης, ΙΟ Μυτιλήνης) ανοίγει τα πανιά του. 64 σκάφη από την Ελλάδα και 8 ξένες χώρες είναι έτοιμα να μοιραστούν τη χαρά της Ιστιοπλοΐας, της συντροφικότητας , του υγιούς ανταγωνισμού και να συνδεθούν με τις τοπικές κοινωνίες, να γιορτάσουν και να χορέψουν μαζί. Λήμνος-Αη Στράτης-Πλωμάρι-Μυτιλήνη όλοι οι φορείς αγκάλιασαν την Aegean Regatta 2025. Τους ευχαριστούμε. Σαν αγωνιζόμενος ανυπομονώ για την εκκίνηση».

Η Πρόεδρος του συνδιοργανωτή ομίλου ΛΟΙΑΘ Μυτιλήνης Μαριάννα Δούκα τόνισε: «Ως Πρόεδρος του ΛΟΙΑΘ και εκπρόσωπος της World Sailing, νιώθω ιδιαίτερη τιμή που ακόμη μία χρονιά συμβάλλω στη συνδιοργάνωση της Aegean Regatta 2025, ενός θεσμού με διεθνή αναγνώριση και στόχο ιδιαίτερης σημασίας για όλους μας. Ο Όμιλός μας στηρίζει την οπτικοακουστική κάλυψη, την παραγωγή προωθητικού υλικού και άλλες υποστηρικτικές δράσεις, στο πνεύμα συνεργασίας και με σκοπό την ομαλή εξέλιξη του αγώνα. Έχοντας ζήσει την Regatta μέσα από διαφορετικούς ρόλους – οργανωτικά, αγωνιστικά και ως μέλος της Επιτροπής Αγώνα – γνωρίζω καλά ότι η συνεργασία, η ομόνοια και η αγάπη για την ιστιοπλοΐα και τη θάλασσα είναι οι αξίες που διασφαλίζουν την επιτυχία και τη συνέχιση του θεσμού.»

Τα πρώτα σκάφη έχουν φτάσει ήδη στη Μύρινα της Λήμνου, όπου το βράδυ της Κυριακής θα γίνει η Τελετή Έναρξης. Το πρωί της Δευτέρας τα ιστιοπλοϊκά θα βάλουν πλώρη για τον Άγιο Ευστράτιο και στη συνέχεια για το Πλωμάρι και τη Μυτιλήνη, όπου και θα πέσει η αυλαία το Σάββατο 30 Αυγούστου με την Τελετή Λήξης.

To Πρόγραμμα της Αegean Regatta 2025

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2025

16:00: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις στη Μύρινα

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2025

09:30 : Εγγραφές και Επιθεωρήσεις

: Εγγραφές και Επιθεωρήσεις 19:30 : Συγκέντρωση Κυβερνητών

: Συγκέντρωση Κυβερνητών 21:00: Τελετή Έναρξης στη Μύρινα της Λέσβου

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025

11:00 : Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Μύρινα Λήμνου – Άγιος Ευστράτιος (περίπου 21 ναυτικά μίλια)

: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Μύρινα Λήμνου – Άγιος Ευστράτιος (περίπου 21 ναυτικά μίλια) 21:00: Απονομές επάθλων στον Άγιο Ευστράτιο

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Άγιος Ευστράτιος – Πλωμάρι Λέσβου (περίπου 76 ναυτικά μίλια)

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2025

Ημέρα ξεκούρασης στο Πλωμάρι

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025

11:00 : Παράκτια Διαδρομή στο Πλωμάρι (περίπου 10 ναυτικά μίλια)

: Παράκτια Διαδρομή στο Πλωμάρι (περίπου 10 ναυτικά μίλια) 21:00: Απονομές επάθλων στο Πλωμάρι

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025

11:00: Αγώνας Ανοικτής Θάλασσας: Πλωμάρι – Μυτιλήνη (περίπου 20 ναυτικά μίλια)

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2025

11:00 : Παράκτια Διαδρομή στη Μυτιλήνη (περίπου 8 ναυτικά μίλια)

: Παράκτια Διαδρομή στη Μυτιλήνη (περίπου 8 ναυτικά μίλια) 21:00: Τελετή Λήξης στη Μυτιλήνη

Την Aegean Regatta 2025 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Η Aegean Regatta αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνη. Γίνεται με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Χορηγός: Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8 και SkipperONDECK

Αθλοθέτης Διαδρομής: Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη