Η Αegean Regatta 2025 κατευθύνεται στη Μυτιλήνη για το μεγάλο φινάλε

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 30/08/2025
Τα πανιά τους για τη Μυτιλήνη έχουν ανοίξει τα σκάφη που μετέχουν στην Aegean Regatta εκεί όπου το βράδυ του Σαββάτου 30 Αυγούστου θα πέσει η αυλαία του διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα ανοιχτής θαλάσσης με την απονομή των επάθλων στους νικητές.

Το πρωί της Παρασκευής τα ιστιοπλοϊκά ξεκίνησαν από το Πλωμάρι για την πρωτεύουσα της Λέσβου, για την 4η ιστιοδρομία του αγώνα που διοργανώνει η  Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την Επιτροπή Aνοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Αυτή η ιστιοδρομία, μαζί με την 5η και τελευταία που θα είναι μία παράκτια διαδρομή ανοιχτά της Μυτιλήνης το πρωί του Σαββάτου, θα οριστικοποιήσουν τους νικητές, με τον ανταγωνισμό να έχει κορυφωθεί και μόνο στην Class 3 το σκάφος Dragon να έχει πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα.

Οι κυβερνήτες και τα πληρώματα των σκαφών επιδεικνύουν απαράμιλλη ναυτοσύνη στα υπέροχα νερά του Αιγαίου Πελάγους, με αποτέλεσμα να διεξάγεται για μία ακόμη χρονιά ένας αγώνας πολύ υψηλού επιπέδου που προσφέρει έντονες συγκινήσεις στους ιστιοπλόους, αλλά και στους κατοίκους των ακριτικών νησιών μας.

Τα αποτελέσματα της 3ης ιστιοδρομίας που ήταν παράκτια, με αθλοθέτη το Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη, σε μία υπέροχη διαδρομή με φόντο το Πλωμάρι ήταν:

Class 1

1 Μatrak με κυβερνήτη τον Orhan Ozdas

2 Ιnvictus – Katopsis Constraction με κυβερνήτη τον Γιώργο Παπαδόπουλο

3 Baximus με κυβερνήτη τον Θανάση Μπαξεβάνη

Class 2

1 Αnateloussa Afroditi με κυβερνήτη τον Γιώργο Αυγερινό

2 Astrapi με κυβερνήτη τον Βασίλη Καπιτανίδη

3 Μeliploe με κυβερνήτη τον Θανάση Πινιάρη

Class 3

1 Dragon με κυβερνήτη τον Γιάννη Μιτακίδη

2 Ιsidoros με κυβερνήτη τον Βαγγέλη Λιανό

3 Das Boot με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σταματά

Non-Spinnaker/HSF

1 Αthos με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κονιαρέλλη

2 Victoria II με κυβερνήτη τον Σταύρο Παπαιωάννου

3 Bo Braya με κυβερνήτη τον Lachezar Bratoev

Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων ιστιοδρομιών, τα σκάφη που προηγούνται ανά κατηγορία είναι:

Class 1

1 Baximus με κυβερνήτη τον Θανάση Μπαξεβάνη

2 Ιnvictus – Katopsis Constraction με κυβερνήτη τον Γιώργο Παπαδόπουλο

3 Hakuna Matata με κυβερνήτη τον Δημήτρη Σοφιτσή

Class 2

1 Αnateloussa Afroditi με κυβερνήτη τον Γιώργο Αυγερινό

2 Μeliploe με κυβερνήτη τον Θανάση Πινιάρη

3 Astrapi με κυβερνήτη τον Βασίλη Καπιτανίδη

Class 3

1 Dragon με κυβερνήτη τον Γιάννη Μιτακίδη

2 Ιsidoros με κυβερνήτη τον Βαγγέλη Λιανό

3 Sun Fizz με κυβερνήτη τον Ιγνάτιο Πάλλη

Non-Spinnaker/HSF

1 Bo Braya με κυβερνήτη τον Lachezar Bratoev

2 Αthos με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κονιαρέλλη

3 Μayflower με τη κυβερνήτη την Janita Marolia

NonSpinnaker/HSF

1 Αthos με κυβερνήτη τον Δημήτρη Κονιαρέλλη

1 Bo Braya με κυβερνήτη τον Lachezar Bratoev

3 Mayflower με κυβερνήτη τη Janita Marolia

Στο ρόλο που παίζει η Aegean Regatta στη μεγαλύτερη προβολή των νησιών του Αιγαίου Πελάγους αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Εμμανουήλ Κουτουλάκης. «Η Αegean Regatta από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε ήταν μια πολύ σπουδαία ιδέα που εξελίχθηκε σε θεσμό. Και φέτος έδειξε και πάλι τη δυναμική της, ξεκινώντας από τη Μύρινα και συνεχίζοντας στον Άγιο Ευστράτιο, στο Πλωμάρι και τη Μυτιλήνη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή που μας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσουμε τον αγώνα ενώ παράλληλα αναδεικνύει και τους ιστιοπλόους σε πρεσβευτές των νησιών μας».

Την Aegean Regatta 2025 διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θάλασσας της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας και τους Ομίλους: Α.Σ.Ι.Α.Θ. Ρόδου, Λ.Ο.Ι.Α.Θ. Μυτιλήνης, Ν.Ο. Σάμου, Ν.Ο. Χίου, ΠΕΚΕΒ Χίου και με συντονιστή Όμιλο για το 2025 τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Μυτιλήνης.

Η Aegean Regatta αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Λήμνου, του Δήμου Αγίου Ευστρατίου και του Δήμου Μυτιλήνη. Γίνεται με την υποστήριξη του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Χορηγός: Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΡΑ ΣΠΟΡ 101.8 και SkipperONDECK

Αθλοθέτης Διαδρομής: Ούζο Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

