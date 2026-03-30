CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
SPORTS

Gold Cup & Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/03/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η EXL Consulting SA ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ενεργό υποστήριξή της στο Gold Cup και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών 5.5mIC, που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος. Οι δύο υψηλού επιπέδου οργανώσεις θα πραγματοποιηθούν από την 1 έως τις 9 Οκτωβρίου 2026 στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο.

Η EXL Consulting SA αναλαμβάνει τον ρόλο του Risk and Insurance Partner, διασφαλίζοντας με την τεχνογνωσία της τη θωράκιση μιας από τις πιο απαιτητικές και ιστορικές ιστιοπλοϊκές διοργανώσεις διεθνώς.

ΧΡΥΣΟΣ

Η κλάση σκαφών 5.5mIC, με ιστορία που ξεκινά από το 1949 και διαδρομή ως Ολυμπιακή κλάση (1952-1968), αποτελεί σύμβολο ναυτικής παράδοσης και αριστείας. Η επιλογή της Ελλάδας για τη διεξαγωγή του Gold Cup και του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος αναδεικνύει τη θέση της χώρας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη

Με τη συμμετοχή της ως Risk and Insurance Partner, η EXL Consulting SA επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν το αθλητικό ιδεώδες και την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

NOVA

Ο CEO της EXL Consulting SA, κ. Σταύρος Παπαγιαννόπουλος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Η κλάση σκαφών 5.5mIC έχει μια σπουδαία ιστορία και είμαστε υπόχρεοι στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος που ανέλαβε μια τόσο σημαντική και απαιτητική διοργάνωση. Θα θέλαμε, επίσης, να ευχαριστήσουμε την Olympic Marine που φιλοξενεί τα σκάφη στις εξαιρετικές εγκαταστάσεις της. Για μας, αποτελεί αυτονόητη επιλογή η υποστήριξη ενός ιστιοπλοϊκού αγώνα που, πέρα από το υψηλό αθλητικό ενδιαφέρον, συμβάλλει καθοριστικά στην παγκόσμια προβολή της χώρας μας».

Σχετικά με την EXL CONSULTING SA

Η EXL CONSULTING SA είναι μια Ελληνική συμβουλευτική εταιρεία Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων. Από το 2009, παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε θέματα εντοπισμού, αξιολόγησης, περιορισμού και αποτελεσματικής αντιμετώπισης ατυχηματικών, λειτουργικών, χρηματοοικονομικών και στρατηγικών κινδύνων.  Επίσης παρέχει υπηρεσίες insurance due dilligence, εταιρικής διακυβέρνησης, συμμόρφωσης και ESG.  Η επιτελική ομάδα της EXL, με περισσότερα από 250 χρόνια ενοποιημένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας και με δραστηριότητα σε περισσότερες από 20  χώρες, σχεδιάζει και εφαρμόζει λύσεις που προσθέτουν αξία στον ισολογισμό, τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τη λειτουργία των πελατών της. Στόχος της εταιρείας είναι να περιορίσει τον αντίκτυπο της πιθανής επέλευσης κινδύνων, καθώς και να βοηθήσει τους πελάτες της να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Σχετικά με το Gold Cup

To Gold Cup έγινε για πρώτη φορά το 1919 στην Φινλανδία και είναι ένας από τους αρχαιότερους εν ενεργεία αγώνες ιστιοπλοΐας παγκοσμίως. Οι πρωτοτυπίες του Gold Cup συνίστανται στο ότι κάθε χώρα εκπροσωπείται από μόνο ένα σκάφος, και νικητής είναι η χώρα το σκάφος της οποίας κάνει πρώτο τρεις νικηφόρες ιστιοδρομίες. Επίσης μετά τις τρεις πρώτες ιστιοδρομίες, όσες χώρες δεν έχουν τουλάχιστον μία νίκη, αποσύρονται της διεκδίκησης του τροπαίου. Το Gold Cup γίνεται με σκάφη τύπου 5.5mIC από το 1953 και στην πορεία του χρόνου το έχουν κατακτήσει σκάφη από 13 διαφορετικές χώρες.

Σχετικά με το  Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκαφών τύπου 5.5mIC είναι μια διεθνής διοργάνωση αναγνωρισμένη από την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας. Η κλάση σκαφών τύπου 5.5mIC υπάρχει από το 1949 και ήταν Ολυμπιακή κλάση από το 1952 μέχρι το 1968. Μάλιστα ένα από τα σκάφη που συμμετείχαν στην Ολυμπιάδα του Helsinki το 1952 – το σκάφος LIZZA – βρίσκεται από το 2018 στην χώρα μας, συμμετέχει κάθε χρόνο στον Αγώνα Κλασσικών Σκαφών των Σπετσών και θα συμμετάσχει και στο εφετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Ελλάδα. Στην πορεία των χρόνων, υπολογίζεται ότι έχουν «χτιστεί» πάνω από 800 σκάφη, 345 από τα οποία είναι ακόμα ενεργά σε περίπου 25 χώρες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Καραϊβική και στην Αυστραλία.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 30 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 30/03/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Back to top button