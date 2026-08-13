Φοβερός ΟΦΗ κέρδισε 5-4 (2-2) στα πέναλτι την ΑΕΚ και κατέκτησε το Super Cup

Σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στα πέναλτι (2-2 κανονικός αγώνας), ο ΟΦΗ επικράτησε 5-4 στη… ρουλέτα της ΑΕΚ και μετά το Κύπελλο Ελλάδος, κατέκτησε το Super Cup μέσα στο… σπίτι του! Ανδρούτσος και Κωστούλας τα γκολ των θριαμβευτών, ο Χριστογεώργος έπιασε το πέναλτι του Βάργκα.

Μετά το Κύπελλο Ελλάδας, ο ΟΦΗ επικράτησε της πρωταθλήτριας ΑΕΚ με 4-5 στα πέναλτι στο Παγκρήτιο και κατέκτησε και το Super Cup σε έναν τελικό με δυνατές συγκινήσεις (2-2 στην κανονική διάρκεια)! Η Ένωση με ένα εξαιρετικό τέρμα από τον Γιόβιτς είχε πάρει κεφάλι στο σκορ από το πρώτο μέρος, ωστόσο στο δεύτερο ημίχρονο με ένα άψογο πλασέ του Ανδρούτσου οι Κρητικοί ισοφάρισαν και επτά λεπτά αργότερα έφεραν τα πάνω-κάτω με κεφαλιά του Κωστούλα! Η ΑΕΚ όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, ισοφαρίζοντας στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ζίνι. Ο τελικός οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι καθώς δεν υπήρχε παράταση και εκεί με 4-5 οι Κρητικοί πανηγύρισαν το τρόπαιο στο σπίτι τους, στο Ηράκλειο!

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ αποφάσισε να δώσει φανέλα βασικού στον Μπαλαμώτη στην εστία της Ένωσης, με τον 21χρονο γκολκίπερ να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του όντας ο ένας από τους δύο νεαρούς για τους κιτρινόμαυρους λόγω και του σχετικού κανονισμού. Από εκεί και πέρα οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα ήταν στην τετράδα της άμυνας, οι Μαρίν και Κάιρινεν αποτελούσαν το δίδυμο της μεσαίας γραμμής, με τον Καλοσκάμη δεξιά, τον Κοϊτά αριστερά και τους Βάργκα και Γιόβιτς δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης. Για τον ΟΦΗ ο Χρήστος Κόντης ξεκίνησε με τον Χριστογεώργο στην εστία, τους Κωστούλα, Πούγγουρα και Σιέλη τριάδα στην άμυνα, τους Αθανασίου και Αποστολάκη στις πλευρές, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, τον Ανδρούτσο με τον Καραχάλιο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τους Νους και Φούντα στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Αϊτόρ στην κορυφή.

Προβάδισμα για την ΑΕΚ με φοβερό τελείωμα Γιόβιτς

Το πρώτο μέρος από πλευράς ποιότητας κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά. Ο ΟΦΗ είχε διάθεση από το ξεκίνημα να πιέσει ψηλά για να δυσκολέψει το χτίσιμο του παιχνιδιού της ΑΕΚ, η οποία από τη δική της μεριά δεν μπορούσε να αναπτυχθεί όπως θα ήθελε καθώς αδυνατούσε να βγάλει συνεργασίες μπροστά. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα οι ευκαιρίες να είναι λιγοστές, με την Ένωση να έχει την πρώτη καλή στιγμή στο 21′ με τον Κοϊτά να στρώνει στον Μαρίν, αλλά το πλασέ του τελευταίου να αποκρούει ο Χριστογεώργος και τον ΟΦΗ να απαντάει τρία λεπτά αργότερα όταν έπειτα από λάθος του Ρέλβας ο Νους έφυγε στην κόντρα, αλλά σούταρε άουτ.

Η ΑΕΚ ωστόσο βρήκε τον τρόπο να πάρει το προβάδισμα εκμεταλλευόμενη δύο πράγματα. Το εξαιρετικό της επιθετικό τρανζίσιον και την ποιότητα του Γιόβιτς. Στο 38′ η Ένωση έφυγε πανέμορφα στην αντεπίθεση, η μπάλα άλλαξε πόδια γρήγορα και με ακρίβεια και ο Γιόβιτς με ένα φοβερό τελείωμα έξω από την περιοχή σημάδεψε τη γωνία για το 0-1 της ΑΕΚ τρέχοντας στη συνέχεια να το πανηγυρίσει με τον κόσμο της Ένωσης. Η κλάση του Σέρβου φορ ήταν αυτή που έστειλε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο, με τον ΟΦΗ πάντως να είχε τη δυνατότητα να ισοφαρίσει όταν στο 43′ έπειτα από κόντρες ο Νους πήγε να το εκμεταλλευτεί και να σκοράρει, αλλά ο Μπαλαμώτης σταμάτησε εντυπωσιακά το σουτ που επιχείρησε ο μεσοεπιθετικός των Κρητικών.

Τρία λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους ο ΟΦΗ απείλησε όταν ο Αποστολάκης ξέφυγε από τον Πήλιο, μπήκε προς τα μέσα και προσπάθησε να νικήσει τον Μπαλαμώτη στην κλειστή του γωνία, ωστόσο βρήκε με πλασέ την εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ αμέσως μετά η ΑΕΚ απάντησε αλλά το πλασέ του Γιόβιτς μπλόκαρε εύκολα ο Χριστογεώργος. Ο Κόντης φρέσκαρε τον άξονα με Μπουχαλάκη αντί Καραχάλιου, με τον Νίκολιτς να περνάει λίγο αργότερα τον Μάγερ αντί του Κοϊτά, με τον Κροάτη να περνάει δεξιά και τον Καλοσκάμη αριστερά.

Ο τελικός εξελισσόταν στο δεύτερο μέρος δίχως σπουδαίες φάσεις μέχρι το 67′. Τότε ο Μάγερ βγήκε φάτσα απέναντι από τον Χριστογεώργο μετά από υπέροχη κάθετη του Γιόβιτς, αλλά πάνω στο πλασέ ο Αθανασίου με ένα φοβερό τάκλιν τον σταμάτησε. Και δύο λεπτά αργότερα στο 69′ ο ΟΦΗ έφερε το παιχνίδι στα ίσια με ένα εξαιρετικό πλασέ του Ανδρούτσου. Ο Αϊτόρ τροφοδότησε τον Έλληνα μέσο και εκείνος κοντρόλαρε με το δεξί και με ένα γλυκό πλασεδάκι βρήκε δίχτυα για το 1-1.

Οι κιτρινόμαυροι πολιόρκησαν την άμυνα του ΟΦΗ με στατικές φάσεις χωρίς αποτέλεσμα και οι Κρητικοί έπιασαν στον ύπνο την αμυντική γραμμή της Ένωσης σε δική τους στημένη μπάλα σκοράροντας με γυριστή κεφαλιά του Κωστούλα για την ανατροπή (1-2) στο 76′. Ο Παπαπέτρου κλήθηκε στο VAR για να τσεκάρει το αν ο Σιέλης που ήταν εκτεθειμένος επηρέαζε τη φάση, ωστόσο στο on field review αποφάσισε πως το γκολ έπρεπε να μετρήσει κανονικά. Αμέσως ο Νίκολιτς έριξε Ζίνι και Μάνταλο αντί Κάιρινεν και Μαρίν ψάχνοντας πλέον απεγνωσμένα την ισοφάριση στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Και στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ μετουσίωσε την πίεσή της σε γκολ ισοφάρισης στέλνοντας το ματς στα πέναλτι! Μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Μάγερ, ο Ζίνι με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χριστογεώργου ισοφαρίζοντας σε… νεκρό χρόνο σε 2-2 στο 98′! Ήταν η τελευταία φάση του τελικού, ο οποίος οδηγήθηκε στα πέναλτι καθώς δεν υπήρχε παράταση, με τον Νίκολιτς να αλλάζει τερματοφύλακα για τη διαδικασία με τον Στρακόσια να παίρνει τη θέση του Μπαλαμώτη.

Ο ΟΦΗ στα πέναλτι με 4-5 σήκωσε το Super Cup

Εκεί οι πρώτες έξι εκτελέσεις βρήκαν δίχτυα. Στην τέταρτη από πλευράς ΑΕΚ όμως ο Βάργκα νικήθηκε από τον Χριστογεώργο και από το κάθετο δοκάρι. Ο ΟΦΗ πήρε το προβάδισμα και ο Ανδρούτσος σκοράροντας το τελευταίο πέναλτι έδωσε με 4-5 στους Κρητικούς τη δυνατότητα να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Super Cup!

Γιόβιτς 1-0

Ισέκα 1-1

Μάγερ 2-1

Μπουχαλάκης 2-2

Μάνταλος 3-2

Ντίκμαν 3-3

Βάργκα απόκρουση Χριστογεώργου και δοκάρι!

Αθανασίου 3-4

Ζίνι 4-4

Ανδρούτσος 4-5

MVP: Εξαιρετικό ματς από τον Ανδρούτσο στη μεσαία γραμμή του ΟΦΗ και άψογο το πλασέ του στο γκολ της ισοφάρισης που έδωσε το έναυσμα για την ανατροπή. Μάλιστα ήταν εκείνος που με το τελευταίο εύστοχο πέναλτι στη διαδικασία έκρινε τον τελικό.

Στο ύψος του: Ο Γιόβιτς. Η ποιότητα του ξεχείλιζε ξανά, όχι μόνο στο φοβερό γκολ που έβαλε μπροστά στο σκορ την ΑΕΚ, αλλά στη συνολική του παρουσία στον τελικό.

Αδύναμος κρίκος: Ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να δώσει επιθετικά στην ΑΕΚ αυτά που συνήθως δίνει με την εκρηκτικότητά του.

Η γκάφα: Ο Μάγερ άργησε να εκτελέσει στη φάση που βγήκε τετ α τετ με τον Χριστογεώργο με αποτέλεσμα ο Αθανασίου να του… πάρει την μπουκιά με τάκλιν.

Το στραγάλι: Ο Παπαπέτρου κλήθηκε από τον Ζαμπαλά να τσεκάρει τη φάση του γκολ του Κωστούλα για το αν επηρεάζει ο Σιέλης που ήταν σε θέση οφσάιντ. Ο Παπαπέτρου ωστόσο μετά τον έλεγχο μέτρησε το γκολ. Μια απόφαση που προκάλεσε τις διαμαρτυρίες από πλευράς ΑΕΚ.

Το ταμείο του Gazzetta: Η ΑΕΚ δεν είχε την εικόνα που επιθυμούσε Νίκολιτς, παίρνοντας ωστόσο το προβάδισμα από το πρώτο μέρος με την κλάση του Γιόβιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο ο μαχητικός ΟΦΗ τιμώρησε την Ένωση, η οποία ωστόσο απέδειξε ότι δεν τα παρατά ποτέ ισοφαρίζοντας στο τέλος των καθυστερήσεων και στέλνοντας τον τελικό στα πέναλτι. Εκεί όπου ο ΟΦΗ σήκωσε το Super Cup!

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης (99′ Στρακόσια), Ρότα (99′ Χριστακόπουλος), Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν (81′ Ζίνι), Μαρίν (81′ Μάνταλος), Καλοσκάμης, Κοϊτά (63′ Μάγερ), Βάργκα, Γιόβιτς

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Πούγγουρας, Σιέλης, Αποστολάκης (75′ Θεοδοσουλάκης), Ανδρούτσος, Καραχάλιος (56′ Μπουχαλάκης), Αθανασίου, Νους, Αϊτόρ (86′ Ισέκα), Φούντας (75′ Ντίκμαν)