Ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τους χορηγούς και υποστηρικτές του Ν.Ο.Α.Ν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου (Ν.Ο.Α.Ν.) εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργάτες που αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την προσπάθεια της Ανδρικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης μετά την άνοδό της στην Α2 Εθνική Κατηγορία. Η έμπρακτη στήριξή σας ενίσχυσε την ομάδα μας σε μια νέα, απαιτητική αγωνιστική πραγματικότητα και μας επιτρέπει να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα, επαγγελματισμό και υψηλούς στόχους.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως:

Τους «Μεγάλους Χορηγούς», για τη σταθερή και ουσιαστική συμβολή τους στη λειτουργία και την αγωνιστική ενίσχυση της ομάδας. Τους «Χρυσούς Χορηγούς», που στηρίζουν δυναμικά τις ανάγκες της νέας αγωνιστικής περιόδου, δίνοντας ώθηση στην προσπάθεια διάκρισης του Ομίλου μας. Τους «Αργυρούς Χορηγούς», των οποίων η υποστήριξη καλύπτει σημαντικές λειτουργικές και οργανωτικές ανάγκες του τμήματος. Τους «Υποστηρικτές», που βρίσκονται στο πλευρό μας με συνέπεια, ενισχύοντας καθημερινά το έργο και τις δράσεις μας. Τα «Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης», για την πολύτιμη συμβολή τους στην προβολή της ομάδας, της πορείας και των αξιών μας, βοηθώντας να φτάνει το έργο του Ν.Ο.Α.Ν. σε όλη την τοπική κοινωνία.

Με τη δική σας παρουσία και ενίσχυση, ο Ν.Ο.Α.Ν. συνεχίζει ακόμη πιο δυναμικά στην Α2 Εθνική Κατηγορία, με στόχο την πρόοδο, τη σταθερότητα και την ανάδειξη της υδατοσφαίρισης στον Άγιο Νικόλαο.

Με εκτίμηση,

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτικού Ομίλου Αγίου Νικολάου (Ν.Ο.Α.Ν.)