Έξαλλοι με τον αγωνιστικό χώρο της «Opap Arena» Φαν Ντάικ και Βέγκχορστ

Όσο και αν πάλεψε η Εθνική μας ομάδα δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ολλανδία, με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο 93′ να χαρίζει το πολύτιμο τρίποντο στους Οράνιε.

Πλέον με αυτή την νίκη η Ολλανδία φτάνει τους 12 βαθμούς, όντας πλέον με το ενάμισι πόδι στην τελική φάση του Euro 2024.

Μπορεί οι Ολλανδοί να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, μιας και είναι πλέον κοντά σε ακόμη ένα μεγάλο τουρνουά, ωστόσο ο «χρυσός» σκόρερ της ομάδας του Κούμαν και αρχηγός, Φαν Ντάικ δεν έκρυψε την απογοήτευση του για την κακή κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο αγωνιστικός χώρος της «Opap Arena».

Την άποψη αυτή προσυπογράφει και ο Βουτ Βέγκχορστ της Χόφενχαϊμ, μιλώντας για το χειρότερο γήπεδο που έχει παίξει ποτέ.

Ο διασυρμός που πλέον παίρνει διαστάσεις διεθνείς γίνεται κυρίως με αιχμηρές αναρτήσεις στα social media.

Van Dijk: “Have you seen the pitch? Terrible. It’s unbelievable that this is still allowed at this level.” pic.twitter.com/RvKI7H2h8k

— (@TheEuropeanLad) October 16, 2023