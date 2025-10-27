ΕΟΕ: Eπίσκεψη στις εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων Los Angeles 2028

Η αποστολή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής συνεχίζει με ιδιαίτερη επιτυχία την επίσημη επίσκεψή της στο Λος Άντζελες, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028. Η δεύτερη ημέρα του προγράμματος περιελάμβανε μια ξεχωριστή εμπειρία στο SOFI Stadium, το εντυπωσιακό στάδιο όπου θα πραγματοποιηθούν η Τελετή Έναρξης και Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και οι αγώνες κολύμβησης.

Οι διοργανωτές παρουσίασαν στον Πρόεδρο Ισίδωρο Κούβελο, στον Γενικό Γραμματέα Στέφανο Χανδακό στον Αρχηγό της Ολυμπιακής Αποστολής για το Λος Αντζελες Πέτρο Συναδινό, καθώς στην υπεύθυνη του Γραφείου Προέδρου, Αλεξάνδρα Καραΐσκου, τα σχέδια της εντυπωσιακής μεταμόρφωσης του σταδίου σε υγρό στίβο, αποκαλύπτοντας τις τεχνολογικές καινοτομίες και τις αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που θα καταστήσουν το SOFI Stadium ένα μοναδικό χώρο για τη φιλοξενία των αγωνισμάτων του υγρού στίβου.

Στη συνέχεια, η ελληνική αποστολή επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο UCLA, όπου πραγματοποιήθηκαν επαφές με τους υπευθύνους των Ολυμπιακών Υποδομών, με σκοπό την αναζήτηση λύσεων για τη διαμονή της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας κατά τη διάρκεια των Αγώνων. Οι συζητήσεις έγιναν σε θετικό κλίμα, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση άνετων και λειτουργικών χώρων για τους Έλληνες αθλητές.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια θερμή συνάντηση Ελλήνων Ομογενών και εκπροσώπων της ψυχαγωγίας του Hollywood, ύστερα από πρόσκληση του κ. Jim Γιαννόπουλου, ο οποίος υπήρξε για περισσότερα από 30 χρόνια Πρόεδρος της Paramount Pictures, καθώς και της αδελφής του, κας Δέσποινας Γιαννοπούλου. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και η πρέσβης της ΕΟΕ για την ελληνική Ολυμπιακή ομάδα, Μαρία Μενούνος καθώς και η γνωστή ηθοποιός, Νία Βαρντάλος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, επιβεβαιώνοντας τους δεσμούς της ομογένειας με την Ελλάδα και το Ολυμπιακό Κίνημα.